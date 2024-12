Scuola, la prima maestra nera in Italia: "Non ci si vergogna più di essere razzisti, ma bisogna accogliere le differenze"

E oggi?, le viene chiesto. "Ci sono più persone che approfondiscono: si parla di più di antirazzismo, antiabilismo, femminismo. Sono persone che studiano e si documentano. Dall'altro lato però vedo che non ci si vergogna più di essere definiti razzisti, anzi, ci sono molti che si sentono orgogliosi di dire: 'Questi non li voglio qui nel mio Paese'. Sono persone che hanno paura di affrontare questi temi perché non hanno gli strumenti per capire e superare i pregiudizi", risponde.