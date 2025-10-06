"Il sapere è di tutti", lezioni pubbliche in oltre venti città italiane con UniMarconi

Un progetto inedito nel panorama universitario, che ha trasformato luoghi simbolo della cittadinanza in spazi di confronto e partecipazione, dove docenti e cittadini si sono incontrati per condividere esperienze, idee e saperi. Da nord a sud, “Il sapere è di tutti” ha coinvolto studenti, scuole, amministrazioni locali e comunità, riportando la conoscenza al centro della vita pubblica e riaffermando il valore dell’università come presidio culturale e sociale diffuso.