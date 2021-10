La scuola italiana? Sempre più multietnica: uno studente su dieci è straniero

Una scuola sempre più multietnica e con alunni provenienti da ogni angolo del mondo. E’ quella disegnata dagli ultimi dati ufficiali diffusi dal ministero dell'Istruzione su studenti e studentesse con cittadinanza non italiana e relativi all'anno scolastico 2019-2020. Secondo il report del MI, sintetizzato dal portale Skuola.net , gli alunni stranieri che hanno regolarmente frequentato le nostre classi lo scorso anno sono stati circa 877.000 su un totale di 8.484.000, ovvero il 10,3% del totale. Anche se, scavando ben a fondo, in molti casi è solo apparenza, visto che a una buona parte di quei bambini e ragazzi gli manca solo la cittadinanza per definirsi italiani: il 65,4% di loro è nato in Italia.

Italiani in calo, aumentano gli stranieri

Ed è proprio la componente straniera che permette alla nostra popolazione scolastica di non avere un crollo numerico. Perché, in generale, il totale degli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado nell’anno 2019-202 ha subito un calo di quasi 96mila. Ma, mentre gli studenti italiani sono scesi di circa 115mila unità (-1,1%), quelli con cittadinanza non italiana sono addirittura aumentati di circa 19mila unità (+2,2%). Inoltre, nell'ultimo decennio, gli studenti con cittadinanza non italiana sono aumentati di ben 166 mila unità (+23,4%).

Studenti stranieri: un quarto nella sola Lombardia

A livello geografico, sono le regioni del Nord a detenere il primato di studenti e studentesse con cittadinanza di una altro Paese: il 65,3% del totale dei ragazzi non italiani; il Centro Italia ne accoglie il 22,2%, il Sud solamente il 12,5%. Oltre un quarto del totale di questi ragazzi (il 25,6%) studiano in Lombardia; a seguire Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Mentre per quanto riguarda le province, ai primi posti troviamo Milano, Roma e Torino (con le prime dieci province che da sole assorbono circa il 40% degli studenti stranieri). Anche se sono altre le zone in cui l’impatto dei non italiani è più sensibile: a Prato, ad esempio, sono il 28% del totale, a Piacenza il 23,5%.

I Paesi più rappresentati? Romania, Albania, Marocco e Cina

Interessante anche analizzare quali siano le etnie più rappresentate nell’ambito di questa categoria di studenti. In valori assoluti, l'elenco dei luoghi di origine degli studenti stranieri è così composto: il gruppo più numeroso è quello dei ragazzi romeni (156.718) seguito dagli albanesi (118.778) dai marocchini (108.454) e dai cinesi (55.993). Una classifica praticamente stabile da almeno un decennio.

Stranieri solo per lo Stato: 6 su 10 sono nati in Italia

Ma, come detto, a pesare prepotentemente su questi numeri sono le cosiddette ‘seconde generazioni’, ovvero studenti nati in Italia ma non ancora in possesso della cittadinanza italiana. Negli ultimi cinque anni il loro numero è passato da 478mila a 574mila (+20%circa). E, ormai, sono oltre il 60% del totale degli alunni stranieri. In tal senso, spicca il dato della comunità cinese, laddove gli studenti solo formalmente stranieri rappresentano ben l’84,7% del totale (46.960 su 55.413). Seguono le seconde generazioni di cittadinanza marocchina e albanese, pari rispettivamente al 76,2% e al 75,0% del totale degli studenti della stessa nazionalità; quarti in graduatoria gli studenti filippini, con gli studenti nati in Italia che rappresentano il 70,2% del totale dei connazionali.