La scuola alle prese con il mega-ponte di primavera: studenti in vacanza almeno 10 giorni

Studenti di tutta Italia in fibrillazione: da Pasqua al Primo Maggio saranno almeno 10 i giorni di stop della scuola . Per la maggior parte dei ragazzi il mega-ponte di primavera andrà dal 18 al 29 aprile; per i più fortunati la campanella suonerà nuovamente solo il 2 maggio. Una gioia per loro, meno per le famiglie che si interrogano su come organizzarsi tra casa e lavoro. E al rientro il secondo quadrimestre sarà praticamente terminato: la preoccupazione dei maturandi è più che giustificata.

Mai come in quest'anno scolastico la pausa pasquale è tanto lunga, comprendendo anche 25 aprile e in pochi casi il Primo Maggio. E non è finita: al rientro si contano altri giorni di chiusura, anche in vista delle elezioni europee per le scuole che sono seggio elettorale e che resteranno chiuse da venerdì 24 maggio a martedì 28 maggio.



Per questo, se sulla carta mancano due mesi alla fine delle lezioni, in pratica il numero dei giorni si riduce drasticamente, togliendone tra i 10 e i 20.



Tutti contenti? Non proprio. Il mezzo milione di studenti dell'ultimo anno delle superiori, che a giugno dovrà vedersela con il nuovo esame di maturità, storce un po' il naso al pensiero di questa lunga vacanza. E anche le famiglie in questo modo vengono a trovarsi in difficoltà: a chi lasciare i figli mentre mamma e papà sono al lavoro?