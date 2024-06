Insegnanti, tecnici della salute, operai edili, addetti all’amministrazione: ecco i lavori più richiesti nei prossimi anni

Di contro, operai specializzati e artigiani, così come la macro-area dei conduttori di impianti vedranno in termini relativi un certo calo del loro appeal: oggi pesano, rispettivamente, per il 15% e l’8,4% sullo stock delle assunzioni. Nel 2028, sempre secondo le stime di Unioncamere, avranno incidenze decisamente minori: 11,1% e 5,5%. Lo stesso vale per i lavoratori non qualificati, che incideranno per il 9,1%, mentre attualmente nel 2022 erano al 10,7%. Tutto sommato stabili, invece, le professioni commerciali e dei servizi: si attende un passaggio dal 18,9% al 18,5%.