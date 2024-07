Il lavoro a misura di GenZ? Appassionante, ben pagato e che lasci spazio alla vita privata: la priorità è la flessibilità

Un altro è, però, l’elemento che sembra mettere d’accordo pressoché in blocco la generazione figlia della DAD: la “flessibilità”, di orario o location, giudicata importante se non fondamentale da ben 8 su 10. Questo perché, secondo la GenZ, lo stipendio non va accantonato in banca o in fondi, ma serve soprattutto per poter costruire un progetto di vita, con o senza partner, oppure per godersi la vita viaggiando e sfruttando il tempo libero. L’articolazione preferita degli impegni lavorativi? Di gran lunga quella in presenza, ma con la “settimana corta” o, in alternativa, un buon part-time.