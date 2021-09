Homeschooling, con la pandemia triplicato il numero di alunni che studiano da soli: sono 10mila solo alle elementari

agenzia

Studiare da casa, ma non perché imposto dalle circostanze bensì come scelta autonoma. La pandemia, oltre ad aver fatto scoprire quasi alla totalità degli alunni italiani la didattica a distanza o ad aver tristemente aumentato i numeri sull’abbandono scolastico, sembra aver prodotto anche un altro effetto: il boom dell’homeschooling, l’istruzione parentale. Si tratta di un formula molto diffusa in Nord America con cui le famiglie decidono di provvedere per conto proprio all’istruzione dei figli (che però, per passare all’anno successivo, devono sostenere ogni volta un esame, a scuola). Un sistema che, complici le chiusure scolastiche degli ultimi due anni, sta prendendo sempre più piede anche in Italia, con numeri triplicati in appena un biennio (anche se, va detto, non è del tutto estraneo alle nostre latitudini: ricordate il precettore del passato?). A certificare il rinnovato appeal per questo sistema è direttamente il Ministero dell’Istruzione.