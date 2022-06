Maturità, gli dèi della cultura pop in soccorso dei maturandi: spopolano i santini autoprodotti

Scherza con i fanti, ma lascia stare i santi.

Ma i maturandi non sembrano assolutamente pensarla così e per superare l’esame mettono in campo il meglio dell’iconografia religiosa con la cultura pop . In queste ore, infatti, sui social sta spopolando il trend di mostrare le foto dei “santini” autoprodotti dagli studenti in vista dell’esame di Maturità. A rilevarlo è il portale specializzato Skuola.net, che sottolinea come non si tratti dell’unico gesto scaramantico o pratica religiosa a cui si sono prestati gli studenti in avvicinamento all’esame di Maturità.