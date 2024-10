Giovani sfaticati? Anche no: uno su due inizia a “lavorare” già alle superiori e solo uno su cinque vive nel mito del posto fisso

“Gli studenti stanno provvedendo da soli a ovviare alle lacune dei sistemi educativi tradizionali – sottolinea Gianluca Sabatini, Responsabile Sviluppo Area Formazione di ELIS - ma resta il fatto che questi dovrebbero riappropriarsi del compito, specifico, di trasmettere non solo competenze verticali e teoriche ma anche competenze trasversali e pratiche, che consentano ai giovani di essere pronti a entrare in un mercato del lavoro complesso, che richiede sempre più flessibilità, spirito di iniziativa e autonomia. Per questo noi in ELIS sperimentiamo modelli innovativi che consentano un approccio olistico alla preparazione: ad esempio nel corso di Laurea Ingegneria Digitale, mentre gli studenti studiano a distanza con i docenti del Politecnico di Milano nel frattempo fanno esperienze di lavoro in azienda, acquisiscono certificazioni professionali e si formano come uomini e donne grazie all’esperienza convittuale fuori casa”.