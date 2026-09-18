Sicurezza a scuola, a Voghera scattano i controlli con i metal detector

Metal detector nelle aree più frequentate dagli studenti per verificare l'eventuale presenza di armi o altri oggetti pericolosi. A Voghera i militari dell'Arma dei carabinieri hanno iniziato una serie di controlli per l'inizio del nuovo anno scolastico, concentrando l'attenzione soprattutto sui ragazzi che raggiungono gli istituti con i mezzi pubblici. Le forze dell'ordine si sono concentrate sulle stazioni ferroviarie e sulle fermate degli autobus. L'attività di sorveglianza, però, non si fermerà alle prime settimane di scuola. I controlli infatti proseguiranno per tutta la durata della scuola.