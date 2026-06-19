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Speciale Maturità 2026
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Maturità 2026, seconda prova al liceo delle Scienze umane: Pellai, Riva e la generazione connessa

La rivoluzione digitale e il discusso rapporto tra i giovani e la tecnologia sono protagonisti dell'Esame

19 Giu 2026 - 11:30
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