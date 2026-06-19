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Speciale Maturità 2026
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Maturità 2026, seconda prova al liceo Linguistico: Zadie Smith, Ogm e Olimpiadi

Scetlo un brano letterario tratto da "On Beauty" della scrittice britannica. Per la produzione scritta, il messaggio inaugurale del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in occasione dei Giochi

19 Giu 2026 - 11:03
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