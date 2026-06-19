LE IMMAGINI Maturità 2026, seconda prova allo Scientifico: lago di Bracciano e studio di funzione

Lo specchio d'acqua, situato a nord di Roma, è stato oggetto di prelievi nel 2016 e 2017 ed è stato usato come riserva idrica di emergenza per i Comuni limitrofi e per l'approvvigionamento della Capitale