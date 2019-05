Ferragni o Greta? No grazie, per la GenZ il modello è la mamma

Che ruolo ha la donna e la mamma nella società di oggi?

Perché la Festa della Mamma è stata anche l’occasione per raccogliere l’opinione dei giovani su un tema sempre caldo: il ruolo della donna nella società di oggi. Come avranno risposto?



Le sorprese non sono mancate, anche se indubbiamente sono le ragazze ad avere le idee più chiare in merito. Ad esempio, per l’84% delle intervistate, all’interno di una coppia è indifferente chi guadagna di più. Solo per l’8% delle ragazze dovrebbe essere “lui” a guadagnare più di “lei”, mentre tra i maschietti la quota sale quasi del doppio, al 14%.



Per quanto riguarda le faccende domestiche, invece, l’88% delle girls afferma che dovrebbero essere svolte da entrambi i partner (tra i ragazzi le quotazioni di questa opzione si fermano al 73%). Molti maschi, infatti, credono sia più appropriato lasciare i lavori di casa alle mamme: di questo avviso è addirittura uno su quattro.



Mamma lavoratrice: cosa ne pensano le millennial?

Ma se tra gli studenti fanno fatica ad essere superati alcuni pregiudizi sul ruolo femminile, le studentesse sembrano pronte ad accogliere un’idea completamente diversa, in particolare per il loro futuro.



L’81% del campione in rosa, infatti, è consapevole che essere una mamma e avere un lavoro a tempo pieno risulti ancora una sfida ma, nonostante ciò, gran parte di loro - circa il 30% - tra dieci anni si vede sposata e con figli a carico, senza dover rinunciare alla carriera. Appena il 6% rinuncerebbe al matrimonio, ma non alla possibilità di una convivenza con figli, da conciliare con il lavoro.



Non manca, però, chi pensa al proprio domani in maniera ancora più distante da quella tradizionale: il 15% si immagina single e concentrata solo sul successo lavorativo. Per una quota simile, il 17%, lo scenario è quello dell’impegno professionale, in una coppia di fatto senza figli. Fare la mamma a tempo pieno è il sogno di (solo) il 4% delle signorine.



Il modello da seguire delle under30? La propria mamma!

Eppure, se chiediamo a tutte queste ragazze forti e determinate quale donna sia, per loro, un modello da seguire, non hanno dubbi e rispondono “la mia mamma” (36%), scartando personaggi come Greta Thunberg (15%), Bebe Vio (15%), Chiara Ferragni (13%), Samantha Cristoforetti (8%), Meghan Markle (7%) o Maria de Filippi (6%). Tutti modelli di donne che si sono distinte nel loro settore per una personalità fuori dall’ordinario.