Facebook lancia anche in Italia GetDigital: la sicurezza nel web per insegnanti, studenti e genitori

Sviluppare le competenze necessarie per diventare cittadini digitali consapevoli e responsabili e utilizzare tutti gli strumenti e le piattaforme online in modo corretto e sicuro: questo è l'obiettivo del programma GetDigital lanciato da Facebook . Si tratta di un progetto internazionale nato per offrire approfondimenti, suggerimenti e risorse complete per aiutare genitori , insegnanti e giovani .

I focus del progetto - I programmi di GetDigital si articolano su cinque temi chiave: le Basi del digitale, il Benessere, le Interazioni, l’Emancipazione e le Opportunità del Digitale. Ogni argomento è stato sviluppato in modo specifico per genitori, insegnanti (con corsi pronti per la didattica) e giovani. Le risorse sono state sviluppate da Facebook insieme a esperti internazionali del mondo digitale, che hanno collaborato per fornire strumenti validi, affidabili e supportati da ricerche applicabili a tutte le piattaforme online. Tra i partner internazionali del progetto, spiccano colossi dell’istruzione mondiale come le Università di Harvard e Yale e organizzazioni come l'Unesco.

Ufficio stampa

La collaborazione con la Fondazione Carolina - Per il lancio italiano, Facebook ha deciso di collaborare con la Fondazione Carolina, nata su iniziativa di Paolo Picchio, il padre di una vittima di cyberbullismo. Carolina, a soli 14 anni, si è tolta la vita lasciando un messaggio diventato iconico per i suoi coetanei: “Le parole fanno più male delle botte”. La missione della onlus a lei dedicata è realizzare un futuro in cui la rete sia un luogo sicuro per bambini e adolescenti, riscoprendo il valore delle relazioni autentiche anche sui social. Attraverso attività di prevenzione, ricerca e supporto, la Fondazione aiuta i ragazzi che rischiano di danneggiarsi a vicenda usando Internet in maniera distorta e inconsapevole.

Grazie alla collaborazione con Fondazione Carolina, GetDigital offrirà anche delle occasioni di incontro con esperti che, nel corso di un ciclo di sei webinar gratuiti, condivideranno consigli concreti e risponderanno alle domande degli interessati. I webinar partiranno il 12 novembre e si terranno per sei settimane ogni giovedì in diretta sulle Pagine Facebook di Fondazione Carolina e di Binario F di Facebook.

Corresposabilità delle grandi aziende del web - “La nostra onlus da tempo sollecita le grandi aziende del web a intraprendere un percorso di corresponsabilità. Una strada da percorrere insieme, a beneficio di tutta l’utenza, a partire da chi al web affida molto, se non tutto, delle sue relazioni, delle sue conoscenze e dei suoi sogni: i teenager”, spiega Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina. “Una prima risposta ai nuovi bisogni della comunità educante, ai quali dobbiamo rispondere con nuovi progetti, linguaggi e modalità. Un contenuto da riempire di strumenti, come la Guida Minori Online messa a disposizione da Fondazione Carolina per superare quel gap generazionale che, spesso, non ci fa percepire il disagio dei nostri figli”.