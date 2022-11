Eduscopio 2022, ecco le migliori scuole d'Italia: la classifica delle principali città

L’edizione 2022 dell’Osservatorio, come di consueto, ha preso in considerazione due criteri per stilare le graduatorie: il rendimento degli studenti, soprattutto quelli dei licei, durante il primo anno universitario e il tasso di occupazione registrato tra i diplomati di istituti tecnici e professionali.

Per la nuova edizione sono stati analizzati i dati di 1.289.000 diplomati italiani di 7.700 scuole in tre anni scolastici (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019): si tratta quindi di studenti che hanno sostenuto la Maturità prima della pandemia. A proposito di questo, l’ultima edizione di Eduscopio ha misurato anche gli effetti del Covid19 sul mondo della scuola. Così, se da un lato l’emergenza non sembra aver inciso più di tanto sui criteri di scelta della facoltà universitaria, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il lavoro. Per gli studenti diplomati nel 2019, infatti, Eduscopio ha preso in considerazione il periodo che arriva fino a settembre 2021, soffermandosi sull’effetto che il Covid ha avuto sul tassi di occupazione; constatando che, nel 2019, gli ex studenti occupati sono stati l’11% in meno rispetto al 2017, con una riduzione dei contratti a tempo indeterminato pari al 5%.

Eduscopio 2022: le scuole che preparano all’università e al mondo del lavoro

Nell’analisi delle scuole che preparano all’università, Eduscopio prende in considerazione non solo i Licei ma anche gli Istituti Tecnici. Infatti, benché questi ultimi abbiano un noto obiettivo professionalizzante, circa il 30% dei loro iscritti - al termine degli studi - anziché tuffarsi nel mondo del lavoro opta per la prosecuzione degli studi universitari. Ma per tracciare una mappa reale, l’analisi ha tenuto conto delle sole scuole che riescono a mandare un numero congruo di studenti all’università: almeno 1 diplomato su 3.

Riguardo invece agli istituti che preparano all’ingresso nel mondo del lavoro, l’indagine si è soffermata sugli esiti lavorativi di più di 500mila diplomati. Due i canali fondamentali su cui si è mossa l’analisi: la percentuale dei diplomati occupati - che abbiano lavorato per più di 6 mesi a due anni dal diploma - e la coerenza tra gli studi e il lavoro svolto. La pandemia, anche su questo, ha pesato in maniera significativa, facendo registrare brusche frenate nella crescita dei contratti a tempo indeterminato e - soprattutto - negli indici di occupazione.

Le migliori scuole superiori di Milano

Ma quali sono i migliori istituti attualmente su piazza? Quelli in cui vale di più la pena iscriversi? A fare una ricognizione generale ci ha pensato il sito specializzato Skuola.net. Partendo da Milano. Nel capoluogo lombardo, il podio 2022 di Eduscopio vede un cambio di rotta significativo. Considerando anche l'hinterland, l’“Antonio Banfi” di Vimercate balza in prima posizione, classificandosi come miglior Liceo Classico milanese. Alle sue spalle il Liceo Classico paritario “Sacro Cuore” e il “Giulio Casiraghi” di Cinisello Balsamo. Per quanto riguarda invece i Licei Scientifici, la classifica si presenta simile a quella del 2021: le prime due posizioni sono occupate, rispettivamente, dal “Leonardo Da Vinci” e dal “Maria Gaetana Agnesi” di Merate, al terzo posto l’”Alessandro Volta”, che guadagna tre posizioni rispetto al 2021.

Lato Licei Linguistici, l’istituto paritario “Orsoline di San Carlo” di Saronno conserva il primato del 2021, seguito dal liceo “Alessandro Greppi” di Monticello e dal “Legnani” di Saronno. Se si parla però di Liceo delle Scienze Umane, il “Greppi” di Monticello guadagna la prima posizione, anche per quanto riguarda l’opzione economico-sociale. Tra i Licei delle Scienze Applicate il “Maria Gaetana Agnesi” - secondo nella classifica degli scientifici - si piazza come primo. Passando al Liceo Artistico, la classifica vede nelle prime tre posizioni l’istituto paritario “Preziosissimo Sangue” di Monza, l’istituto “Sacro Cuore” di Milano e il “Luigi Einaudi” di Magenta.

Per quel che riguarda gli istituti tecnici che preparano al percorso universitario. Tra gli Istituti Tecnici Economici, il podio vede protagonisti tre istituti che si sono dati battaglia anche nel 2021. Parliamo del “Francesco Viganò” di Merate, al primo posto, del “Jean Monnet” di Mariano Comense e del “Tosi” di Busto Arsizio. Tra gli Istituti Tecnici Tecnologici che preparano all’università, troviamo invece al primo posto l’”Alessandro Greppi” di Monticello, seguito dall’”Ezio Vanoni” di Vimercate e dal “Jean Monnet” di Mariano. Passando all’altro ramo dell’indagine, quella sugli indici occupazionali, la classifica vede al primo posto l’Istituto Tecnico Economico “Regina Mundi” di Milano; il “Majorana” di Cernusco sul Naviglio tra gli Istituti Tecnici Tecnologici. Tra i professionali dei Servizi, al primo posto c’è l’istituto paritario “Collegio Ballerini” di Seregno, mentre l’“Antonio Parma” di Saronno si conferma il miglior Istituto Professionale Industria e Artigianato dell’hinterland milanese.

Le migliori scuole superiori di Roma

Nella Capitale, il “Giulio Cesare” si conferma il miglior Liceo Classico della città, seguito a ruota dall’”Augusto” e dal “Tasso. Il “Righi” ribadisce il primato tra i Licei Scientifici, così come il “Morgagni” conserva il secondo posto. Chiude il podio degli scientifici il “Cavour”. Tra i Licei Linguistici, la new entry “Renzo Levi” scavalca tutti e si piazza in prima posizione, seguito dall’ex capolista “Edoardo Amaldi” e dal “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli. Per quanto riguarda l’indirizzo “artistico” il “Sant’Orsola” e il “Paolo Mercuri” di Marino conservano primo e secondo posto. Il “Giordano Bruno” è ancora una volta il miglior Liceo delle Scienze Umane di Roma, seguito dal “Montale” e dal “Margherita di Savoia”. Per quanto riguarda l’opzione economico-sociale è invece il “Leonardo Da Vinci” il primo istituto della città.

Tra gli Istituti Tecnici che meglio preparano alla prosecuzione degli studi figurano il “Livia Bottardi” e il “Cristoforo Colombo” tra i Tecnici Economici; e il “Boaga” e il “Pirelli” tra i Tecnici Tecnologici. Per quanto riguarda le scuole che hanno registrato i migliori indici occupazionali nella città, tra i Tecnici ad indirizzo Economico ci sono il “Michelangelo Buonarroti” di Frascati, seguito dal “Croce-Aleramo” e dall’ ”Hertz-Ferrari”. Tra i Tecnici Tecnologici il “Volta” scala diverse posizioni rispetto al 2021, piazzandosi primo. Tra i Professionali, per i Servizi troviamo il “Tor Carbone” e il “Paolo Baffi” di Fiumicino rispettivamente primo e secondo. Il “Cattaneo”, l’“Olivieri” di Tivoli e il “Borsellino-Falcone” di Zagarolo confermano il podio del 2021.

Le migliori scuole superiori di Napoli

Ai piedi del Vesuvio il miglior Liceo Classico della città è il “Publio Virgilio Marone” di Meta, seguito dai cittadini “Jacopo Sannazzaro” in seconda posizione, e “Umberto I”. Tra gli Scientifici, il migliore è il “Giuseppe Mercalli”; in seconda posizione c’è il “Nobel” di Torre del Greco, seguito al terzo posto dal “Convitto Vittorio Emanuele II”. Per quanto riguarda l’opzione Scienze Applicate invece la classifica vede al primo posto il “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia. Il “Carlo Urbani” di San Giorgio a Cremano è il miglior Liceo Linguistico partenopeo e precede sul podio il “Publio Virgilio Marone” e il “Nobel”. Tra gli Artistici invece al primo posto si piazza il “Pascal” di Pompei, seguito dal “Plinio Seniore” e dal “Sereni” di Cardito. Tra i Licei delle Scienze Umane, il “Francesco Durante” di Frattamaggiore balza dalla terza alla prima posizione, seguito dal “Milani” di Gragnano e dal “Comenio”; il “Lucio Anneo Seneca” è invece il migliore tra quelli ad indirizzo economico-sociale. Infine, l’Istituto Tecnico Economico “Pagano-Bernini” è la miglior scelta per chi sta pensando ad un percorso universitario, così come il “Luigi Sturzo” si attesta come prima scelta tra i Tecnici Tecnologici.

Lato lavoro, la classifica non ha subito grandi stravolgimenti rispetto al 2021. Tra i Tecnici Economici, il “San Paolo” di Sorrento e il “Vitruvio” di Castellammare di Stabia conservano le prime due posizioni, mentre l’istituto paritario “Leone” di Pomigliano d’Arco chiude il podio. Nel settore Tecnico Tecnologico, il “Copernico” di Frattamaggiore mantiene salda la prima posizione, seguito dall’ “Ippolito Nievo”, che balza dalla sesta alla seconda posizione. L’istituto di Roccarainola si conferma invece come primo tra i Professionali per i Servizi, seguito dal “De Gennaro” di Vico Equense. Il “Leone-Nobile” di Nola è - anche per quest’anno - il migliore istituto professionale Industria e Artigianato, mentre l’ “Enzo Ferrari” cede la seconda posizione del 2022 al “Saviano-Marigliano” di Marigliano.

Le migliori scuole superiori di Firenze

Nel capoluogo fiorentino la classifica dei migliori Licei Classici si presenta come quella stilata nella scorsa edizione. Primo posto per il “Michelangiolo”, seguito al secondo posto dall’ “Alberti-Dante” e in terza posizione dal “Galileo”. Il “Machiavelli” e il “Castelnuovo” conservano rispettivamente la prima e seconda posizione tra i migliori Licei Scientifici: a chiudere il podio in terza posizione è il “Leonardo Da Vinci”. Quest’ultimo è però in prima posizione se si parla dell’opzione Scienze Applicate. Il “Machiavelli” è anche il miglior Liceo Linguistico. A fare compagnia sul podio all’istituto fiorentino ci sono anche il “Pascoli” e il “Russell-Newton” di Scandicci. Tra i Licei delle Scienze Umane figura in prima posizione il “Machiavelli” - al primo posto anche per quanto concerne l’opzione economico-sociale - l’ “Agnoletti” di Sesto Fiorentino e il Liceo “Giovanni Pascoli”. Chiudono la classifica dei Licei l’“Alberti-Dante” e il “Porta Romana” per l’Artistico.

I migliori Istituti Tecnici Economici che preparano alla laurea sono il “Galilei”, il “Gobetti-Volta” di Bagno a Ripoli e il “Giuseppe Peano”. A questi si aggiungono - per i tecnici tecnologici - il “Russell-Newton” di Scandicci, il “Salvemini-Duca d’Aosta” e il “Morante-Ginori Conti”. Lato lavoro, il “Gobetti-Volta” si conferma al top anche per indice occupazionale: è il miglior Istituto Tecnico Economico. Tra gli Istituti Tecnologici il podio è, invece, occupato dal “Meucci”, in prima posizione, dal “Da Vinci”, al secondo posto, e dal “Cellini-Tornabuoni” in terza posizione. La classifica dei Professionali per i Servizi è identica alla scorsa edizione, con il “Saffi” saldamente in cima alla lista. Il “Da Vinci” e il “Tornabuoni” sono anche i due migliori Professionali a indirizzo Industria e Artigianato.

Le migliori scuole superiori di Torino

A Torino, il “Baldessano-Roccati” di Carmagnola è anche quest’anno il miglior Liceo Classico della città. L’istituto è seguito dal “Carlo D’Azeglio” e dal “Camillo Benso di Cavour”. Il Liceo Scientifico “Blaise Pascal” di Giaveno conserva il primato del 2021, alle sue spalle ci sono il “Galileo Ferraris” e l’ “Altiero Spinelli”: quest’ultimo primo classificato nell’elenco dei migliori scientifici opzione Scienze Applicate. Non solo, l’ “Altiero Spinelli” è anche il migliore Liceo Linguistico di Torino, piazzandosi davanti al “Curie-Vittorini” di Grugliasco e al “Pascal”.

Immutato anche il podio dei Licei Artistici: primo posto per il “Primo Liceo Artistico”, seconda posizione per il “Cottini” e terzo posto per il “Passoni”. Tra i Licei delle Scienze Umane, la prima posizione è occupata dall’istituto paritario “Maria Ausiliatrice". Seguono il “Federico Albert” di Lanzo Torinese e il “Domenico Berti”. Se parliamo invece dell’opzione economico-sociale, le prime due posizioni sono occupate dal “Curie” di Collegno e dal “Charles Darwin” di Rivoli.

Tra gli Istituti Tecnici il “Fermi-Galilei” di Cirié ottiene la prima posizione nell’indirizzo economico, mentre il “Sella-Alto-Lagrange” si classifica come primo istituto tecnico ad indirizzo tecnologico. Passando ai dati sul lavoro, il “Vittorini” di Grugliasco si piazza al primo posto tra i tecnici economici, seguito dal “Baldessano-Roccati”. L’istituto paritario “Edoardo Agnelli” conferma la prima posizione del 2021 nell’ambito dei tecnici tecnologici e precede l’ “Aldo Moro”, balzato in seconda posizione 2022. Per quanto riguarda i Professionali lato Servizi, il “Carlo Ubertini” di Chivasso guadagna il primato del 2022, mentre il “Galileo Ferraris” è il primo istituto professionale per l’indirizzo Industria e Artigianato.

Le migliori scuole superiori di Bologna

In quel di Bologna, la situazione è rimasta sostanzialmente simile alle rilevazioni del 2021. Anche quest’anno il “Luigi Galvani” e il “Marco Minghetti” sono i due migliori Licei Classici del territorio. Nel settore “scientifico”, il liceo “Niccolò Copernico” ruba la prima posizione al “Luigi Galvani”, seguito dall’ “Enrico Fermi”, scivolato in terza posizione. Per le Scienze Applicate, i top sono il “Righi”, il “Niccolò Copernico” e il “Malpighi”. La classifica dei Licei Linguistici è l’unica che ha visto un significativo cambio di rotta. Primo posto dunque per il “Luigi Galvani”, seguito dall’ “Ettore Majorana” di San Lazzaro e dal “Leonardo Da Vinci” di Casalecchio. Il podio delle Scienze Umane vede invece in cima il “Bruce Sabin”, l’ “Enrico Mattei” di San Lazzaro e il “Leonardo Da Vinci”: guardando invece al podio dell’indirizzo economico-sociale, il primo classificato è il “Mattei”. Chiude la classifica dei licei il “Francesco Arcangeli”: il migliore Liceo Artistico di Bologna.

Per quanto riguarda i tecnici che preparano agli studi universitari, il “Mattei” e il “Rosa Luxemburg” sono i migliori nell’ambito economico; mentre nell’ambito tecnologico svettano il “Crescenzi-Pacinotti-Sirani” e il “John Keynes” di Castel Maggiore. Quest’ultimo è invece al primo posto tra i tecnici ad indirizzo economico che aiutano a trovare lavoro, seguito dal “Mattei”. Tra i tecnici tecnologici, quelli con migliori performance occupazionali sono il “Majorana” e il “Belluzzi-Fioravanti”. Per i professionali, su tutti spiccano il “Malpighi” e il “Manfredi” nell’ambito dei Servizi, e l’istituto paritario “Beata Vergine di San Luca” nel settore Industria e Artigianato.

Le migliori scuole superiori di Genova

A Genova la situazione resta immutata, rispetto al 2021, per quanto riguarda gli studi classici. I primi tre licei della città sono, nell’ordine: l’ “Andrea Doria”, il “Cristoforo Colombo” e il “Giuseppe Mazzini”. Assistiamo alla stessa dinamica anche tra i Licei Scientifici: confermata la classifica 2021, con il “Cassini” in prima posizione, seguito dal “Martin Luther King” e dal “Lanfranconi”. Il liceo “Italo Calvino” e il “Majorana-Giorgi” sono invece il primo e secondo miglior liceo per quanto riguarda le Scienze Applicate. L’istituto paritario “Grazia Deledda” si conferma come il miglior liceo linguistico della città, e alle sue spalle troviamo il “Mazzini” e il “Montale”. Il podio delle Scienze Umane vede trionfare il “Sandro Pertini” e il “Piero Gobetti”: menzione di merito per il liceo “Luigi Lanfranconi”, il migliore liceo delle scienze umane opzione economico-sociale. Infine, il “Klee-Barabino” è il migliore liceo artistico di Genova.

Tra i Tecnici che preparano meglio agli studi universitari, il “Montale” guadagna la vetta in ambito economico, mentre l’ “Italo-Calvino” conferma il primato nel settore tecnologico. Venendo alle prospettive lavorative, i migliori istituti che danno più garanzie di occupazione sono il “Gastaldi-Abba” e il “Montale” per quanto riguarda i tecnici economici. Ci sono poi l’ “Italo Calvino” e il “Galilei” nell’ambito tecnologico. Tra i professionali per i Servizi, invece, il “Marco Polo” e il “Gaslini-Meucci” confermano prima e seconda posizione del 2021; e nel caso dei professionali ad indirizzo Industria e Artigianato, il “Gaslini-Meucci” è addirittura primo.

Le migliori scuole superiori di Bari

Scendendo verso il Sud-Italia, anche a Bari sono molte le conferme rispetto alla precedente edizione. Podio immutato per i Licei Classici, i migliori sono: il “Socrate”, il “Quinto Orazio Flacco” e il “Cartesio” di Triggiano. Tra gli scientifici, il “Gaetano Salvemini” balza dalla terza posizione 2021 alla prima; subito dopo troviamo il “Fermi” e lo “Scacchi”. Le cose cambiano guardando alla classifica dell’opzione Scienze Applicate: qui la truppa è guidata dal “Cartesio” e dall’ “Amaldi”. Il “Bianchi Dottula” si conferma come migliore Liceo Linguistico di Bari, seguito dal “Marco Polo” e dal “Domenico Cirillo”. L’istituto “Giordano Bianchi Dottula” è un’eccellenza anche nel campo delle Scienze Umane, dove occupa la prima posizione, davanti all’ “Amaldi”. Chiude la classifica dei licei il “Nittis”, per il secondo anno di fila il migliore Liceo Artistico di Bari.

Tra i migliori istituti tecnici che garantiscono una preparazione adatta all’università, il “Giulio Cesare” è - per il secondo anno consecutivo - il migliore tra i tecnici ad indirizzo economico. In ambito tecnologico invece il “Calamandrei” è la migliore scuola da frequentare se si pensa a un percorso universitario. Lato lavoro, invece, il “Marco Polo” rafforza la sua posizione come fiore all’occhiello tra i tecnici economici. Così come il “Guglielmo Marconi” conferma il primato nell’ambito tecnologico, seguito dal “Panetti-Pitagora”. Tra i professionali l’ “Armando Perotti” per i Servizi e il “Luigi Santarella” per l’Industria e Artigianato sono ancora una volta le migliori scelte.

Le migliori scuole superiori di Palermo

Addentrandoci ancora di più nel Sud della penisola, anche a Palermo non si registrano particolari stravolgimenti. La vetta della classifica dei migliori Licei Classici vede ancora una volta il liceo “Umberto I” in cima, seguito dall’istituto “Gonzaga” e dal liceo “Garibaldi”. Tra i Licei Scientifici il “Don Bosco” si aggiudica la prima posizione ai danni dello “Stanislao Cannizzaro”, mentre il liceo “Albert Einstein” si conferma al terzo posto. Mentre tra i Licei Scientifici opzione Scienze Applicate al primo posto troviamo l’ “Ettore Majorana”. Nell’ambito delle lingue, il liceo “Giovanni Agostino De Cosmi” passa dalla seconda posizione dello scorso anno al primo posto 2022; alle sue spalle il "Ninni Cassarà” e il “Danilo Dolci”. Proprio quest’ultimo è al primo posto nella classifica dei Licei delle Scienze Umane, seguito dal “Finocchiaro Aprile” e dal “Regina Margherita”. Per quanto riguarda l’opzione economico-sociale, il liceo “Giovanni Agostino De Cosmi” si classifica come primo. A chiudere la graduatoria dei licei, gli artistici “Catalano”, l’istituto “Arte Palermo” e il “Damiani Almeyda”.

Tra i tecnici economici, il “Marco Polo” si conferma come migliore scuola professionalizzante che prepara anche all’università, mentre nel settore tecnologico in cima alla classifica fa la sua comparsa l’istituto “Vittorio Emanuele III”. Prendendo in considerazione l’indice occupazionale negli anni post-diploma, tra i tecnici economici l’istituto paritario “Platone” si conferma al primo posto, come nel 2021. Stessa sorte per il “Vittorio Emanuele III”: dopo il primato 2021 tra i tecnici tecnologici, arriva il bis nel 2022. Tra i professionali per i Servizi il “Falcone-Borsellino” e il “Francesco Paolo Cassino” mantengono saldamente prima e seconda posizione; invece nel settore Industria e Artigianato il “Volta” e il “Medi” - primo e secondo classificato - si scambiano di posto rispetto alla passata edizione.