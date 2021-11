Eduscopio 2021, da Nord a Sud ecco quali sono i licei migliori d'Italia

Secondo i dati in possesso del portale specializzato Skuola.net, dodici mesi fa per 1 studente su 6 le informazioni di Eduscopio hanno avuto un certo peso nella scelta della scuola. Si tratta infatti di un grande archivio che analizza licei, istituti tecnici e istituti professionali - divisi per area geografica e settore - incoronando quelli che forniscono il supporto migliore ai ragazzi.

Due i parametri di valutazione principali: la capacità di preparare e orientare in vista di un eventuale approdo all’università (parametro chiave in particolare per i licei) e la capacità di preparare al mondo del lavoro (specie per gli istituti tecnici e professionali). Ma, a questo punto, quali sono le scuole migliori d’Italia? La stessa Skuola.net le ha sintetizzate per città e settori didattici, soffermandosi sui Licei, quelli che tradizionalmente attirano il maggior numero di iscritti.

I migliori licei d’Italia: i risultati nelle principali città secondo Eduscopio

Roma

Partiamo dalla Capitale. Per quanto riguarda i licei Classici, rispetto allo scorso anno c’è un cambio della guardia in prima posizione: a svettare stavolta è l’istituto Ennio Quirino Visconti, che toglie la medaglia d’oro al liceo Torquato Tasso, che stavolta si deve accontentare della seconda piazza; mentre al terzo posto troviamo il Convitto Vittorio Emanuele II. Passando ai licei Scientifici, l’istituto Augusto Righi conferma il primo gradino del podio, seguito dal Giovanni Battista Morgagni che scavalca il Camillo Cavour; le due scuole, infatti, si scambiano la posizione, visto che dodici mesi fa erano rispettivamente terza e seconda.

Analizzando gli altri indirizzi liceali, il vertice nelle Scienze Umane se lo aggiudica l’istituto Giordano Bruno - una novità, visto che nel 2020 non era neanche tra le migliori - mentre, a seguire, troviamo l’istituto Giosuè Carducci e l’istituto Niccolò Machiavelli (che scende dalla prima alla terza posizione). Il miglior liceo Linguistico della capitale è, invece, l’istituto Edoardo Amaldi (altra ‘new entry’), con il Virgilio che ribadisce il secondo posto; terzo l’Immanuel Kant. Tra gli Artistici la spunta l’Istituto Sant’Orsola, accompagnato dall’Istituto Via di Ripetta e dal Confalonieri-De Chirico.

Milano

Nel capoluogo lombardo una doppia conferma al vertice della classifica dei licei: tra i Classici primeggia nuovamente il Sacro Cuore, tra gli scientifici il Leonardo da Vinci. La top 3 dei licei classici è poi completata dal Berchet (che guadagna due posizioni rispetto al 2020) e dal Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo. Il podio dei licei scientifici, invece, è la fotocopia esatta dell’anno scorso: dopo il Da Vinci, infatti, troviamo di nuovo l’Alessandro Volta e il Vittorio Veneto.

Per le Scienze Umane, a Milano spicca ancora una volta il Virgilio, mentre il Gian Battista Vico sale in seconda posizione, togliendola all’Erasmo da Rotterdam (terzo) Per i Linguistici, il civico Manzoni si conferma il meglio su piazza, seguito dal Maria Consolatrice e dal Virgilio. Anche tra i licei Artistici il quadro è stabile, con il Sacro Cuore che resta primo.

Torino

Nella città piemontese altre conferme al liceo Classico: il migliore è ancora una volta il Camillo Benso di Cavour, mentre al secondo posto sale il Vittorio Alfieri, seguito dal Massimo D’Azeglio; tenendo, però, in considerazione anche la provincia di Torino il miglior liceo classico è il Baldessano-Roccati di Carmagnola, che svetta sopra gli altri istituti del capoluogo. Per quanto riguarda i licei Scientifici, ennesima soddisfazione per l’istituto Galileo Ferraris, che ribadisce il primato di dodici mesi fa; a seguire il Carlo Cattaneo e il Gobetti; anche qui, allargando l’orizzonte, il migliore diventa il Blaise Pascal di Giaveno.

Conferme anche dalla classifica dei licei per le Scienze umane: ennesimo primo posto per l’istituto Domenico Berti, che batte la concorrenza dell’Istituto Curie-Vittorini e dell’istituto Curi-Levi (che però è primo per l’opzione “economico-sociale”). Mentre il miglior liceo Linguistico, a Torino, è il Curie-Vittorini, dopodiché troviamo il Vincenzo Gioberti e il Giordano Bruno. Tra i licei Artistici, sale al primo posto il Renato Cottini, con il Primo liceo artistico e l’istituto Aldo Passoni a inseguire.

Bologna

Nel capoluogo emiliano, la storica disputa su quale sia il miglior Classico della città stavolta è vinta dal Galvani, che dopo due anni toglie il primato al Minghetti. Galvani che monopolizza la classifica Eduscopio di Bologna, trovandosi in testa anche tra gli Scientifici, replicando quanto fatto nel 2020; a seguire il Copernico e il Fermi. Per le Scienze Umane, il podio è formato, nell’ordine, dal Da Vinci, dal Mattei e dal Sabin (queste ultime due scuole si scambiano la posizione rispetto allo scorso anno. Capitolo linguistico: è ancora il Da Vinci a primeggiare, poi il Malpighi e il Copernico. Per quanto riguarda l’Artistico non c’è storia, solo il liceo Arcangeli è stato inserito in graduatoria.

Firenze

A Firenze, la classifica dei licei Classici vede spuntare il Michelangiolo, che sorpassa l’Alberti Dante, mentre al terzo posto si conferma il Galileo). Per gli Scientifici, medaglia d’oro al Machiavelli, che supera il Castelnuovo, con il Gobetti Volta che guadagna il terzo gradino del podio. Per le Scienze Umane la scelta migliore è l’Anna Maria Enriques Agnoletti, dopodiché vengono il Pascoli e il Machiavelli. Tra i Linguistici è il Marco Polo scala la classifica fino al vertice podio, seguito dal Machiavelli e dal Pascoli. L’Artistico vede il primato dell’Alberti-Dante.

Napoli

Nella città partenopea, i licei Classici registrano la vittoria dello Jacopo Sannazaro, che batte il Vittorio Emanuele II e l’Umberto I. Tra gli Scientifici, invece, troviamo il Convitto Vittorio Emanuele II, seguito dal Giuseppe Mercalli e dal Leon Battista Alberti. Per le Scienze Umane, la spunta il Giordano Bruno, che beffa il Pasquale Villari e ll’Antonio Genovesi. Tra i Linguistici, invece, primato per il Carlo Urbani, che tiene dietro il Suor Orsola Benincasa. Tra gli Artistici ancora seconda piazza per il Benincasa, superato al vertice dal SS. Apostoli

Palermo

Nel capoluogo siciliano, lo storico liceo classico Umberto I si riprende il primato, togliendolo al Centro educativo ignaziano (scuola gesuita molto prestigiosa in città) che ora è quinto; secondo posto per il Garibaldi, terzo per il Vittorio Emanuele II. Passando agli Scientifici, resta in testa il Cannizzaro, a seguire il Ranchibile Don Bosco e l’Einstein. Se invece si osservano i licei per le Scienze Umane, il Danilo Dolci diventa il migliore, scalzando dal gradino più alto del podio il precedente primatista, il Regina Margherita. Tutto confermato tra i licei Linguistici, con la seguente classifica: primo il Danilo Dolci, secondo il De Cosmi, terzo il Cassarà.

Genova

Nella città ligure il miglior liceo Classico è l’Andrea Doria, che riesce ad avere la meglio sul Cristoforo Colombo e sul Giuseppe Mazzini. Tra gli Scientifici, è il Giovanni Domenico Cassini a battere la concorrenza del Martin Luther King e del Luigi Lanfranconi. Per le Scienze Umane, a spuntarla il Gobetti, seguito dal Pertini. La classifica dei Linguistici è dominata da Grazia Deledda, che lascia a discreta distanza il Mazzini e il Montale. Per i licei Artistici si registra invece il successo del Chiabrera Martini, seguito dal Klee-Barabino e dal Luzzati.

Bari

A Bari, la classifica dei licei Classici è dominata dal Socrate, in un anno scavalca il Quinto Orazio Flacco, con il Cartesio di Triggiano che si mantiene in terza posizione. Quella degli Scientifici, invece, vede la conferma al vertice del Fermi, stessa cosa per la seconda piazza, appannaggio dello Scacchi, mentre al terzo posto c’è il Salvemini.

Per le Scienze Umane la scelta migliore è ancora una volta il liceo di Bitetto “Edoardo Amaldi”, seguito dal Bianchi Dottula. Mentre per i licei Linguistici il top è il Bianchi Dottula, seguito dal Cartesio di Triggiano (primo nel 2020). Tra gli Artistici svetta il De Nittis.

Cagliari

Sono il Don Bosco, il Dettori e il Vittorio Emanuele II i migliori licei Classici del capoluogo sardo. Tra gli Scientifici, invece, vertice per il Pacinotti, l’Alberti e l’Euclide. Quasi tutte conferme, che proseguono se si passa ad analizzare i licei per le Scienze Umane, dove il primato spetta all’Eleonora d’Arborea. Così come il liceo Artistico Foiso Fois resta al vertice, davanti al Brotzu di Quartu San’Elena.