Dal tempo al razzismo: ecco i 10 elaborati più svolti dell'esame di Stato 2021

Elaborato. Se volessimo dovessimo trovare un termine simbolo per descrivere gli esami di fine ciclo al tempo della pandemia, alle medie come alle superiori, sarebbe proprio questa. Infatti, le prove scritte annullate per via dell’emergenza sanitaria, sono state sostituite appunto dall’elaborato: un documento sviluppato dagli studenti sulla base degli argomenti assegnati dal Consiglio di Classe, che verrà esposto all’inizio del colloquio orale, unica prova d’esame rimasta in piedi.

Come ha tenuto a precisare recentemente anche lo stesso ministro Bianchi, non si tratterà quindi di esami di serie B anche se mancheranno i tradizionali temi di italiano, traduzioni e via discorrendo. Ma quali sono gli argomenti scelti più di frequente dai prof di tutta Italia? Sebbene l’elaborato sia sulla carta diverso dalle tesine multidisciplinari, in realtà ci sono molti punti di contatto sia alle medie che alle superiori. A confermarlo i maturandi intervistati da Skuola.net sul tema: la metà di loro ha raccontato che i prof gli hanno chiesto non solo di trattare argomenti legati alle materie di indirizzo - come previsto dall’Ordinanza Ministeriale sugli esami - ma anche di spaziare rispetto alle altre.

Ciò ha fatto letteralmente schizzare le ricerche online delle vecchie tesine, presenti in quantità industriali sui portali specializzati come Skuola.net: dal 30 aprile, giorno ultimo di assegnazione dell’elaborato ai maturandi (per i ragazzi di terza media è stato il 7 maggio) sono state registrate ben 800.000 visite nella sezione tesine delle medie e delle superiori. A riprova che molti ragazzi alle prese con gli esami finali hanno cercato sul web spunti e collegamenti. Dagli argomenti più cercati è quindi possibile ricostruire i temi più gettonati.

I 5 elaborati più svolti all’esame di Maturità

1. Il Tempo

Il tempo, compresi i collegamenti con questo concetto (tra i più affrontati da letterati, scienziati e artisti) è l’argomento più cercato per i ragazzi che stanno per affrontare la Maturità 2021. Un grande classico, un tema che si può facilmente trovare in diverse materie, dalla funzione eternatrice della poesia in Foscolo, alla Storia dell’uomo, il tempo in Bergson e Nietzsche, il concetto di tempo in Orazio, senza contare l’arte pittorica e scultorea. Fino ad approcci più scientifici legati alla sua misura.

2. La donna

Tema attualissimo. Gli stereotipi di genere e tutto ciò che ruota intorno animano quotidianamente il dibattito pubblico. Un argomento che dà la possibilità di fare excursus storici e nel mondo dell’arte, nonché riferimenti ai grandi personaggi femminili del passato antico e recente. Ecco che quindi si può viaggiare nel tempo e nello spazio partendo dalla figura di Beatrice nel Paradiso, passando per la figura della donna nella scultura, arrivando al primo voto espresso dalle donne in Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, concludendo con il dibattito sulla figura femminile nella scienza, citando i recenti incentivi per l’iscrizione di ragazze in corsi prettamente maschili e le grandi e indimenticabili italiane della scienza e della cultura.

3. L'infinito

Si scende in terza posizione con l’infinito, che di collegamenti tra letteratura, scienza e matematica ne ha di ogni tipo. Si può iniziare da un collegamento di leopardiana memoria, passando a trattare l'aspirazione innata dell'uomo a oltrepassare i propri limiti, sia nel bene che nel male, proiettandosi verso l'infinito, l’eterno. Qualcosa di più scientifico? Il viaggio verso l’infinito degli uomini e delle donne che esplorano l’universo, con destinazione stelle e pianeti.

4. Spazio e Tempo

Simile a quello che abbiamo visto poco fa, dove però il tempo viene affiancato all’idea di Spazio. Questo cambia decisamente le carte in tavola e rende l’idea di spazio e di tempo indispensabile nei tentativi di comprendere la natura attraverso la scienza e la filosofia. Non c'è legge della fisica che per la sua formulazione non richieda l'uso dei concetti di spazio e di tempo, e sono molti anche gli scrittori che hanno parlato della complessità di questi due elementi. Fino ad arrivare ai giorni nostri e alla tutela del nostro “spazio” nel “tempo”, cioè il futuro del nostro pianeta.

5. Il Progresso

Ultimo, ma non per ricchezza o importanza, il tema del progresso, sempre attuale e facilmente collegabile a moltissime tematiche e concetti. Soprattutto in un momento in cui si sta cambiando nettamente ciò che si intende per progresso, che non può prescindere dalle nuove tecnologie, dalla rivoluzione digitale e dall’economia sostenibile. Si può quindi spaziare tra il funzionalismo, il positivismo, toccando anche un capolavoro italiano come I Malavoglia e quindi la poetica di Verga, fino ad arrivare alla Bauhaus e al Futurismo. Con tanto spazio anche per l’attualità.

I 5 elaborati più svolti all’esame di terza media

1. La Belle Époque

In prima posizione troviamo la Belle Epoque, quel periodo storico, culturale e artistico che inizia dalla fine dell'Ottocento e si conclude con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Un pullulare di correnti artistiche, scoperte scientifiche e benessere economico che hanno ispirato anche la filmografia recente: chi ha visto “Midnight in Paris” o “Moulin Rouge” ha forse respirato un po’ l’aria di quei tempi. Dunque, tra aspetti sociali, culturali, linguistici e storici, è facilmente associabile a una moltitudine di materie scolastiche. Qualche nome di riferimento? Questa è l’epoca di Marie Curie, Hemingway, Modigliani, Picasso...

2. Il Calcio

Al secondo posto tra le tesine più cercate dai ragazzi di terza media troviamo una grande passione per moltissimi studenti, soprattutto in Italia: il calcio. Niente di più azzeccato nell’anno in cui dopo lo stop della pandemia è possibile gustarsi le partite della nazionale durante gli Europei 2021. Ma di cosa si parla in una tesina su uno sport? I collegamenti, come qualcuno potrebbe essere sorpreso di scoprire, non mancano affatto: si parte con la storia del calcio, approdando poi al calcio nell'arte e nel cinema, passando per il calcio in Germania, e concludendo con il calcio di oggi e tutto ciò che smuove. Ricordiamo che una canzone di De Gregori e alcuni componimenti di Umberto Saba possono poi dare un tocco poetico al colloquio.

3. Il Giappone

Un paese orientale, spesso rappresentato come meta da sogno per i nerd e gli amanti della natura: il Giappone si presta anche ad essere un ottimo argomento per la tesina di terza media. Infatti incentrando l’elaborato sul Giappone si può spaziare facilmente tra scienze, con vulcani e terremoti, passando per la geografia e l’economia di questa splendida nazione, una delle più prosperose al mondo. Senza dimenticare la storia, con l’intervento giapponese nella Seconda Guerra Mondiale. E come dimenticare tutto ciò che ruota intorno alla cultura giapponese? Manga, videogiochi e anime hanno cresciuto generazioni di studenti influenzando gusti e mode. Per uno sguardo sul presente è possibile parlare del fenomeno del Cosplay o quello degli Hikomomori, giovani che decidono di ritirarsi e rinunciare alle pressioni della società di oggi. Quali correnti occidentali somigliano a tutto questo? Interessante trovare spunti e connessioni con questi novelli “eremiti”.

4. La Mafia

Quello della Mafia e, di conseguenza, del valore della legalità è senza dubbio un tema importantissimo da conoscere e di cui discutere, con il quale si possono fare degli importanti collegamenti. Si può partire dalla storia delle mafie, arretrando addirittura al brigantaggio, per poi spostarsi sui temi più recenti legati all’evoluzione delle associazioni mafiose, ben rappresentate da libri e film. Perché arrivare, a parlare degli eroi che l’hanno combattuta, come i giudici Falcone e Borsellino, dei loro scritti e delle loro testimonianze, per finire a ciò che nel nostro piccolo possiamo fare per combattere la criminalità organizzata.

5. Il Razzismo

Un ultimo elemento che non finisce mai di essere attuale, purtroppo, è il razzismo, anch’esso facilmente collegabile a materie scolastiche. È infatti possibile spaziare dalle persecuzione dei nazisti verso gli ebrei, o allo sterminio attuato dai Colonizzatori verso gli Indiani D'America, fino a quello che viviamo anche oggi nel confronto tra diverse culture. Non è forse possibile portare un elaborato su questo tema nel 2021 senza un riferimento al movimento Black Lives Matter, descrivendo come è nato e come si sta evolvendo in tutto il mondo. Per alzare il livello del colloquio, è possibile portare davanti alla commissione il discorso di Martin Luther King, collegandolo al movimento per i diritti degli afroamericani negli anni ‘60 e citando le differenze con quello odierno. Per poi concludere con il testo e la musica di Imagine di John Lennon, uno spunto per immaginare un mondo in cui tutti possano vivere in pace gli uni accanto agli altri.