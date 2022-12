Da Nord a Sud, i migliori licei d'Italia in cui diplomarsi e prepararsi all'università

È uno dei due dilemmi con cui sono alle prese le ragazze e i ragazzi che, dopo le scuole medie, vogliono frequentare il liceo. Ma è soprattutto il secondo dubbio quello più grande e spesso determinante: in quale istituto iscriversi? Vicino casa o più distante? Fidarsi del proprio istinto, raccogliere informazioni ufficiali o sfruttare il “suggerimento” degli ex studenti?

Non tutti, su questo, hanno le idee chiare. Ma ormai ci siamo: a partire dal 9 gennaio (e fino al 30 dello stesso mese) sarà infatti il tempo delle domande di iscrizione al prossimo anno scolastico. Come fare per individuare la scuola su cui puntare? In tal senso, uno strumento davvero utile è Eduscopio, l’osservatorio della Fondazione Agnelli che annualmente va a caccia delle migliori scuole nella penisola.

L'Osservatorio Eduscopio

La ricerca dell’osservatorio, anche per l’edizione 2022, ha diviso gli sforzi in due filoni. Ha infatti individuato gli istituti scolastici che preparano meglio alla laurea, basandosi sul rendimento universitario degli studenti a un anno dal diploma, e quelli che avvicinano più facilmente al mondo del lavoro, usando come criterio il tasso di occupazione rilevato tra gli ex studenti. Per chi ha già in mente di optare per un indirizzo liceale, quello più adatto è sicuramente il primo percorso, visto che qui lo sbocco “naturale” è spesso quello di proseguire gli studi. Ma quali sono, quindi, le migliori scuole a indirizzo liceale che preparano all’università? Il portale Skuola.net ha riassunto i risultati nelle principali città d’Italia, tra continuità e cambi della guardia al vertice.

I migliori licei di Roma

Nella Capitale la sorpresa dell’edizione 2022 di Eduscopio è il “Giulio Cesare”, che balza dalla decima posizione dello scorso anno al primo posto nella classifica dei migliori licei classici. Al secondo posto c’è il liceo “Righi”, seguito dal “Tasso”. Nel settore scientifico il “Righi” si conferma al primo posto, in seconda posizione troviamo il “Morgagni”, mentre chiude il podio dei licei scientifici il “Cavour”. Tra i licei linguistici, la new entry “Renzo Levi” scavalca tutti e si piazza in prima posizione, seguito dall’ex capolista “Edoardo Amaldi” e dal “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli. Per il secondo anno consecutivo il liceo “Giordano Bruno” è ancora una volta il miglior liceo delle scienze umane di Roma piazzandosi davanti al “Montale” e al “Margherita di Savoia”. Se prendiamo però in considerazione l’opzione economico-sociale, è il “Leonardo Da Vinci” il migliore della città. Infine, il “Sant’Orsola” e il “Paolo Mercuri” sono rispettivamente il primo e secondo miglior liceo artistico nella Capitale.

I migliori licei di Milano

Rispetto alla precedente edizione, il podio dei migliori licei nel capoluogo lombardo ha subito diversi stravolgimenti. Partendo dai classici, l’hinterland si prende la scena, se ampliamo la ricerca a partire dal centro di Milano fino a 30 km. L’ “Antonio Banfi” di Vimercate sorprende tutti e balza in prima posizione, alle sue spalle il liceo paritario “Sacro Cuore” e il “Casiraghi” di Cinisello Balsamo. Per quanto riguarda i licei scientifici, invece, la classifica si presenta simile a quella dello scorso anno: in cima quindi troviamo il “Leonardo Da Vinci”, il “Maria Gaetana Agnesi” di Merate e l’ “Alessandro Volta”, che guadagna ben tre posizioni. Ma se parliamo dell’opzione scienze applicate, il “Maria Gaetana Agnesi” è in prima posizione. Tra i migliori licei linguistici anche quest’anno il liceo paritario “Orsoline di San Carlo” si conferma al primo posto; seguono il liceo “Greppi” di Monticello e il “Legnani” di Saronno. Nel settore delle scienze umane il “Greppi” è primo anche per quanto riguarda l’opzione economico-sociale. Passando al liceo artistico, la classifica vede al primo posto il liceo “Preziosissimo Sangue” di Monza, seguito in seconda posizione dall’istituto “Sacro Cuore” di Milano e dal “Luigi Einaudi" di Magenta.

I migliori licei di Napoli

Anche a Napoli è una scuola dell’hinterland a prendersi la scena tra i migliori licei classici: è il “Publio Virgilio Marone” di Meta di Sorrento. Sul podio, poi, troviamo l’istituto “Jacopo Sannazaro” e il liceo “Umberto I”: entrambi all’interno del perimetro cittadino. Il “Giuseppe Mercalli”, il “Nobel” di Torre del Greco e il “Convitto Vittorio Emanuele II” sono invece i tre migliori licei scientifici partenopei. Lato scienze applicate invece il migliore è il liceo “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia. Tra i licei linguistici il “Carlo Urbani” di San Giorgio a Cremano si piazza al primo posto, seguito a ruota dal “Publio Virgilio Marone” e dal “Nobel”. Nell’ambito delle scienze umane il miglior istituto 2022 è il “Francesco Durante” di Frattamaggiore, seguito dal “Milani” di Gragnano e dal “Comenio”; mentre per quanto riguarda l’opzione economico-sociale il migliore è il “Lucio Anneo Seneca”. Il “Pascal” di Pompei, il “Plinio Seniore” e il “Sereni” di Cardito chiudono la classifica ai piedi del Vesuvio come migliori licei artistici della città.

I migliori licei di Firenze

Per quanto riguarda la città di Dante la classifica 2022 di Eduscopio vede diverse conferme. Questa volta ci teniamo in un raggio più ristretto, entro i 10 chilometri dal centro urbano. Partendo dai classici, il “Michelangiolo” è ancora una volta il numero uno, seguito dall’ “Alberti Dante” e dal “Galileo” in terza posizione. Nell’ambito scientifico il “Machiavelli” e il “Castelnuovo” conservano prima e seconda posizione: chiude il podio il “Leonardo Da Vinci” al terzo posto. Tuttavia, se parliamo dell’opzione scienze applicate, il “Da Vinci” si piazza in prima posizione. Il “Machiavelli” conserva il primato anche tra i migliori licei linguistici; a fargli compagnia sul podio ci sono anche il “Pascoli” e il "Russell-Newton" di Scandicci. Il “Machiavelli” trionfa nel settore delle scienze umane - anche per quanto riguarda l’opzione economico-sociale - piazzandosi davanti all’“Agnoletti” di Sesto Fiorentino e al liceo “Giovanni Pascoli”. Infine, l’“Alberti-Dante” e il “Porta Romana” sono i migliori licei artistici della città.

I migliori licei di Bologna

Anche in quel di Bologna la situazione rimane sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno. Il “Luigi Galvani” e il “Marco Minghetti” sono ancora una volta i migliori classici della città, rispettivamente al primo e secondo posto. Il “Galvani” perde però il primato tra i migliori scientifici in favore del “Niccolò Copernico”; chiude il podio il liceo scientifico “Enrico Fermi”. Per le scienze applicate invece il podio 2022 è formato dal “Righi” in testa, dal “Copernico” in seconda posizione e dal “Malpighi” al terzo posto. Diversamente, la classifica dei licei linguistici vede un deciso cambio al vertice: al primo posto troviamo il liceo “Luigi Galvani”, seguito dall’ “Ettore Majorana” di San Lazzaro e dal “Leonardo Da Vinci” di Casalecchio. In cima al podio delle scienze umane invece c’è il “Bruce Sabin” che precede l’ “Enrico Mattei” di San Lazzaro e il “Leonardo Da Vinci”. Ma se guardiamo il podio dell’opzione economico-sociale, allora è il “Mattei” il miglior liceo dove studiare in città. Il “Francesco Arcangeli” è per quest’anno il miglior liceo artistico tra i colli bolognesi.

I migliori licei di Torino

Il “Baldessano-Roccati” di Carmagnola si conferma come miglior liceo classico di Torino per il secondo anno di fila. Al secondo e terzo posto troviamo, rispettivamente, il “Carlo D’Azeglio” e il “Camillo Benso di Cavour”. In questo caso, i migliori licei sono confrontati in un perimetro più ampio, entro 30 km dalla città. Nell’ambito scientifico, anche il “Blaise Pascal” di Giaveno conferma il primato del 2021, seguito dal “Galileo Ferraris” e dall’ “Altiero Spinelli”: quest’ultimo è però primo tra gli scientifici opzione scienze applicate. In aggiunta, il liceo “Spinelli” è anche il miglior liceo linguistico in città e precede il “Curie-Vittorini” e il “Pascal”. Identico allo scorso anno è pure il podio dei licei artistici: primo posto per il “Primo Liceo Artistico”, seguito a ruota dal “Cottini” e dal “Passoni”. Infine, il podio delle scienze umane vede in vetta il liceo paritario “Maria Ausiliatrice", al secondo posto il “Federico Albert” e in terza posizione il “Domenico Berti”. Ma se prendiamo in considerazione l’opzione economico-sociale, le prime due posizioni sono occupate dal “Curie” di Collegno e dal “Charles Darwin” di Rivoli.

I migliori licei di Genova

Nell’ambito degli studi classici, a Genova la classifica è identica allo scorso anno: “Andrea Doria”, “Cristoforo Colombo” e “Giuseppe Mazzini”, questi nell’ordine i migliori licei in città. La stessa situazione registrata nel settore scientifico, dove il “Cassini” bissa il primato il 2021, seguito dal “Martin Luther King” e dal “Lanfranconi”. Per quanto riguarda invece l’opzione scienze applicate, i migliori istituti sono l’“Italo Calvino” e il “Majorana-Giorgi”. Il podio dei migliori licei linguistici della città trova la conferma dell’istituto paritario “Grazia Deledda”, che si piazza davanti al “Mazzini” e al “Montale”. Negli studi delle scienze umane trionfa il “Sandro Pertini” che si piazza davanti al “Piero Gobetti”; per l’opzione economico-sociale è invece il “Luigi Lanfranconi” il migliore liceo delle scienze umane. Infine, il migliori liceo artistico di Genova è il “Klee-Barabino”.

I migliori licei di Bari

Scendendo verso Sud, troviamo anche qui diverse conferme. Tra loro, il podio immutato dei licei classici a Bari: il migliore è il “Socrate”, seguito dal “Quinto Orazio Flacco” e dal liceo “Cartesio” di Triggiano. Nel settore scientifico assistiamo invece ad alcune novità: il “Gaetano Salvemini” balza dalla terza posizione 2021 al primato del 2022; alle sue spalle il “Fermi” e lo “Scacchi”. Lato scienze applicate, invece, la classifica è guidata dal “Cartesio” e dall’ “Amaldi”. Il “Bianchi-Dottula” conferma la prima posizione dello scorso anno tra i licei linguistici e si piazza davanti al “Marco Polo” e al “Domenico Cirillo”. Il liceo “Bianchi-Dottula” ottiene un altro prestigioso riconoscimento: è anche il miglior liceo delle scienze umane. Infine, il “Nitti” è per il secondo anno consecutivo il miglior liceo artistico nel capoluogo pugliese.

I migliori licei di Palermo

Proseguendo il viaggio nel Sud-Italia, arriviamo a Palermo dove non si registrano particolari cambiamenti rispetto alle scorse edizioni. Il liceo “Umberto I” è ancora una volta in cima alla classifica dei migliori licei classici, seguito dal “Gonzaga” e dal “Garibaldi”. Lo “Stanislao Cannizzaro” perde il primato 2021 dei migliori licei scientifici in favore del “Don Bosco”; chiude il podio l’ “Albert Einstein”. Per l’opzione scienze applicate è invece l’ “Ettore Majorana” a conquistare la vetta della classifica. In ambito linguistico, il liceo “Giovanni De Cosmi” si prende la scena balzando in prima posizione; alle sue spalle il “Ninni Cassarà” e il “Danilo Dolci”. Quest’ultimo è però al primo posto tra i licei delle scienze umane, seguito dal “Finocchiaro Aprile” e dal “Regina Margherita”. Il liceo “Giovanni De Cosmi” conquista il primato anche tra i licei delle scienze umane a opzione economico-sociale. Mentre la graduatoria dei migliori artistici vede in cima il liceo “Catalano”, l’istituto “Arte Palermo” e il “Damiani Almeyda”.