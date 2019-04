Da Greta Thunberg a Mark Zuckerberg: ecco i preferiti dai Millennial tra i 100 più influenti del mondo

Ninja: il campione di Fortnite

Tyler Blevins, aka Ninja, è un giocatore professionista, nonché campione assoluto di Fortnite, il gioco che ha battuto tutti i record videoludici in quanto giocatori attivi e in partita contemporaneamente, diventando un vero e proprio caso di rilevanza mondiale. Tyler è quindi diventato uno degli streamer più amati di Twitch, con un seguito che attualmente sfiora i 14.000.000 utenti, e proprio per questo il Time ha deciso di inserirlo all’interno della sua classifica nella categoria pioneers.



Emilia Clarke: la Madre dei Draghi

La bellissima e talentuosa Emilia Clarke ha raggiunto la fama mondiale grazie al suo ruolo da pretendente al Trono di Spade all’interno della seguitissima serie tv fantasy Game of Thrones. Daenerys Targaryen, anche grazie al contributo e alla bravura di Emilia, è uno dei personaggi più amati dai fan della serie in tutto il mondo, vero cult tra i millennials.



Dwayne "The Rock" Johnson

L’ex wrestler ha ormai conquistato il cuore di grandi e piccini grazie ai suoi ruoli cinematografici sempre più iconici; infatti quest’anno è in uscita l'ennesimo capitolo di Fast and Furious dove lui è di nuovo tra i protagonisti. Inoltre ha partecipato anche a numerosi remake di film iconici come Jumanji e Baywatch.



Rami Malek: dalle serie tv agli Oscar

Quest’anno Rami è indubbiamente uno dei protagonisti del 2019: infatti il biobic sui Queen, una delle band che ha scritto la storia della musica, ha aperto una serie di commemorazioni, ricordi ed eventi legati alla famosissima band britannica. Lui nel film recita nel ruolo di Freddie Mercury, il leader del gruppo, e la sua interpretazione così fedele, precisa e coinvolgente gli vale anche la vittoria come attore protagonista agli ultimi Oscar 2019. Ma i millennials avevano avuto modo di apprezzarlo già prima di questo exploit: Rami è stato infatti l’iconico protagonista di una delle serie tv più seguite degli ultimi anni, Mr. Robot.



Ariana Grande: pop star under 30 che scala tutte le classifiche

Anche la bella Ariana ha tutte le carte in regola per essere annoverata tra gli artists della classifica del Time di quest’anno; la Grande lo scorso novembre ha pubblicato il singolo del suo quinto album Thank U, Next, che ha debuttato al numero uno della Billboard Hot 100. Inoltre il video musicale della canzone ha battuto il record per il video musicale più visto su YouTube entro 24 ore dalla pubblicazione e il video più veloce a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.



BTS: la band coreana del momento

Il kpop è un genere sempre più apprezzato a livello globale soprattutto tra i giovanissimi, e uno dei gruppi coreani più famosi del momento sono proprio i BTS. E grazie alla loro rilevanza a livello globale, lo scorso ottobre 2018 il Presidente della Corea del Sud ha conferito al gruppo l'Ordine al Merito Culturale di quinta classe (Hwa-gwan) per aver contribuito a diffondere la cultura coreana nel mondo.



Greta Thunberg: la piccola grande attivista per la protezione dell’ambiente

Greta ormai non ha più bisogno di presentazioni, è una sedicenne svedese che ha dello straordinario, da sola - o quasi - è riuscita a focalizzare l’attenzione globale sul tema dell’inquinamento ambientale, mobilitando la stampa internazionale e ottenendo mobilitazioni e solidarietà da parte del mondo intero. Proprio per questo si è meritata un posto d’onore tra i leaders nella classifica stilata dal Time.



Lady Gaga: un'artista a tutto tondo

Dopo l’acclamato film che la ritrae protagonista al fianco del talentuoso Bradley Cooper in A Star is Born, e aver ancora una volta dimostrato le sue doti, non solo canore, ma anche in qualità di attrice e compositrice di canzoni diventate iconiche a soli pochi mesi dall’uscita del film, è davvero ancora necessario specificare come mai sia finita tra gli artists più influenti secondo il Time?



Mohamed Salah: il calciatore dell’anno

Salah, classe 1992, è sicuramente una delle promesse più promettenti nel panorama calcistico a livello mondiale. Sta conquistando in fila moltissimi riconoscimenti importanti: PFA Premier League Team of the Year, PFA Player of the Year e ultimo solo l’anno scorso, come Capocannoniere della Premier League.



Mark Zuckerberg: l’uomo dei social network

Tutti sappiamo chi sia Mark Zuckerberg, e analogamente tutti noi abbiamo almeno una delle app da lui gestite sul nostro smartphone: Whatsapp, Instagram e Facebook, ovviamente. E’ dal 2011 che Mark si trova ogni anno nella classifica delle persone più influenti al mondo, e questo non fa di certo eccezione: eccolo di nuovo nella sezione titans.



Naomi Osaka: la tennista da record

La piccola Naomi, classe ‘97, è una delle più giovani e dotate tenniste dei giorni nostri; nata proprio a Osaka, è la prima atleta nipponica in assoluto a vincere un titolo Slam, la terza nell'Era Open a qualificarsi per le WTA Finals nel 2018 e la prima asiatica in assoluto a raggiungere la vetta del ranking WTA, il tutto a soli 21 anni di età.