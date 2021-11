Cop26, quasi uno studente su due è sceso in piazza per il clima

IPA

Con l’apertura della Cop26 - la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso in questi giorni a Glasgow - il mondo ha, forse, finalmente capito che le transizioni ecologica ed energetica non sono più rinviabili. Ma c’è chi, dell’urgenza di fare presto per salvare il Pianeta, se n’è accorto in largo anticipo: sono i ragazzi, la Generazione Z, quei giovani che da oltre tre anni animano le piazze durante i Fridays For Future per sensibilizzare i grandi della Terra sul tema. Anche in Italia: secondo un recente sondaggio effettuato da Skuola.net su 3.500 adolescenti, quasi uno su due ha partecipato attivamente almeno una volta (circa uno su quattro spesso) ai “venerdì per il futuro”. Ma molti altri, silenziosamente, si adoperano tutti i giorni per adottare comportamenti eco-sostenibili.