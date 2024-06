Competenze finanziarie: studenti italiani sopra la media OCSE, ma solo nelle regioni del Nord

Famiglie e scuole? Per quanto riguarda la financial literacy potrebbero fare di più. A casa si tratta il tema dei soldi soprattutto per i possibili acquisti dello studente, mentre si parla meno di questioni economiche generali e del budget domestico. E sono entrambe tematiche che, in Italia, si affrontano in misura minore rispetto alla media OCSE. Per analizzare il ruolo della scuola, invece, agli studenti è stato chiesto se, in classe, nei dodici mesi antecedenti la rilevazione, avessero mai sentito parlare o imparato qualcosa in merito a 16 termini più diffusi sull’educazione finanziaria. Il risultato è che conoscono il significato di meno della metà dei termini proposti: 6 su 16, uno in meno rispetto alla media OCSE. Inoltre, In Italia gli studenti hanno meno opportunità che altrove di svolgere a scuola attività o compiti legati al mondo economico e finanziario.