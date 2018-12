Bonus Cultura: Sfera Ebbasta e Freud i più acquistati dai '99

Manca ormai poco alla conclusione di questo 2018 e, ai ‘99 che hanno ricevuto il bonus cultura, rimangono gli ultimi giorni per spendere la somma ricevuta quando hanno compiuto 18 anni (esattamente entro il 31 dicembre). Ma cosa hanno comprato i neo maggiorenni con il loro bonus cultura? Amazon.it, tra le piattaforme più amate dai giovani per lo shopping online, ha stilato una classifica molto interessante, cercando di rispondere proprio a questa domanda con un’analisi molto particolare. Il noto sito di e-commerce ha infatti svelato quali sono stati i libri e i dischi più acquistati nel 2018 sulla piattaforma, tutti ovviamente tramite i 500 euro del bonus. A riportarla è Skuola.net .

I libri più acquistati del 2018 grazie al Bonus Cultura

La classifica dei testi più venduti negli ultimi dodici mesi usando i voucher generati su 18App su Amazon è molto varia e riesce a mischiare generi totalmente differenti. La medaglia d’oro è conquistata, forse inaspettatamente, da un classico: L’interpretazione dei sogni di Freud. Ma la maggior parte delle posizioni della top 10, in effetti, sono occupate da grandi della letteratura, sia nostrana che internazionale. La settima posizione invece, dopo i tanti libri di spessore, è la più particolare di tutto l'elenco, l’unica occupata da un testo che ci riporta a una dimensione “da ragazzi”: Dragonball Super 3. Chiudono la lista, Fabio Volo e Alessandro D’Avenia. Ecco la classifica completa:



1) L'interpretazione dei sogni. Ediz. integrale - Sigmund Freud

2) Origin - Dan Brown

3) 1984 - George Orwell

4) La coscienza di Zeno. Ediz. integrale - Italo Svevo

5) L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita - Alessandro D'Avenia

6) Il fu Mattia Pascal. Ediz. integrale - Luigi Pirandello

7) Dragon Ball Super: 3 - (Manga di) Akira Toriyama

8) Ossessioni, fobie e paranoia. Ediz. integrale - Sigmund Freud

9) Quando tutto inizia - Fabio Volo

10) Ogni storia è una storia d'amore - Alessandro D'Avenia



I dischi più acquistati del 2018 con il Bonus Cultura

Tutt’altra musica, nel vero senso della parola, quella che ha invece dominato la classifica che riguarda i dischi. Le scelte si concentrano tutte sul presente. Anzi, sul momento. I generi che occupano praticamente tutto le prime dieci posizioni sono, infatti, la trap e il rap; con ben due album di Sfera Ebbasta in classifica, uno dei quali riesce a raggiungere addirittura il primo posto. A sbaragliare qualsiasi concorrenza, inoltre, sono gli artisti di casa nostra: ben 9 su 10 sono italiani. Unica eccezione il cantautore Ed Sheeran, che con il suo album “÷” riesce a conquistare il podio, fermandosi però alla terza posizione. Ecco, anche in questo caso, la classifica completa:



1) Rockstar - Sfera Ebbasta

2) Faccio Un Casino - Coez

3) ÷ - Ed Sheeran

4) Album - Ghali

5) Sfera Ebbasta - Sfera Ebbasta

6) Enemy - Noyz Narcos

7) Ultimo: Peter Pan - Ultimo

8) Midnite - Salmo

9) Davide - Gemitaiz (Doppio CD, Edizione Autografata - Esclusiva Amazon.It)

10) Mr Simpatia - Fabri Fibra