Bocciature, voti e orientamento? Anche loro condizionano le differenze sociali tra studenti

L'efficienza del sistema scolastico ed educativo di una nazione non dipende solo da quanti soldi quello Stato investe in istruzione. Certo, i fondi pubblici messi a disposizione sono sicuramente fondamentali ma ci sono anche altri elementi che contribuiscono a garantire davvero il 'diritto allo studio' e soprattutto al futuro. Tra questi, curiosamente, ci sono anche le bocciature. È quanto emerge l'ultimo rapporto della rete Eurydice, "Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance". La 'ripetenza' di uno o più anni scolastici, infatti, spesso si traduce in un livello più basso di pari opportunità; in particolar modo nella scuola secondaria (medie e superiori). Lo stesso si può dire per un altro fattore determinante: l'età i cui si gettano le basi per ciò che si vorrà fare da grandi; prima arriva e peggio è, specie se è indotto e non volontario. E l'Italia, su entrambi i fronti, purtroppo non brilla. Ma, come sottolinea il portale Skuola.net, è in buona compagnia.