Antonello Venditti torna a sorpresa al Liceo Classico Giulio Cesare a Roma

Venditti è stato accolto con una standing ovation nell'aula magna dell'Istituto. "Eccoli, annamo - ha detto Venditti rivolgendosi alla giovane platea -! E' la prima volta che partecipo all’ultimo giorno di scuola al 'Giulio', è una sorpresa più per me che per voi, è una ficata! Vi auguro ogni bene e ricordate che gli anni non si comprano!".

Insieme a Venditti, presente anche il direttore generale della Siae, Gaetano Blandini, che rivolgendosi al cantautore ha detto: "Grazie Antonello, sei un pezzo importante della nostra storia". Un immenso grazie all'artista è provenuto dal Liceo che su Facebook, oltre a condividere foto e video, ha scritto: "Oggi presso il nostro liceo è venuto a trovarci il cantautore Antonello Venditti, ex alunno che ha tenuto la maturità al Giulio Cesare nel 1966. È stata una splendida e inaspettata sorpresa per gli studenti dell’ultimo anno che hanno potuto ascoltare il suo discorso e cantare con lui".