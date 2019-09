Non era facile far rimanere di sasso i ragazzi di Sassuolo... Eppure, quando a scuola è arrivata lei, quelli delle ultime classi dell’Istituto Comprensivo modenese hanno subito pensato che si trattasse di una nuova compagna di banco. Invece Maria Luisa d'Onofrio, non era una lì per frequentare le lezioni ma per fare la preside. 31 anni, originaria di Gesualdo, in provincia di Avellino, bella e con un curriculum da fare invidia, è riuscita a vincere il concorso da dirigente scolastico bandito dal Miur e dal 2 settembre è un dirigente scolastico.