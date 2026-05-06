Terremoto del Friuli, 50 anni dopo: la notte che devastò il Nord-Est

La fase successiva al disastro fu altrettanto importante. La ricostruzione venne affidata in gran parte alle comunità locali. Si scelse di seguire il motto "dov'era e com'era", mantenendo l'identità dei territori distrutti. Il cosiddetto "modello Friuli" è ancora oggi considerato un esempio. Tempi rapidi e trasparenza nella gestione dei fondi permisero infatti una ripresa di successo. Fondamentale fu la scelta di dare la precedenza ad abitazioni e fabbriche. L'aver dato la priorità alla ripresa economica fece sì che si riuscì a ritessere non solo lo sviluppo economico ma anche il panorama sociale. Il borgo di Venzone, completamente raso al suolo, venne costruito da zero pietra su pietra diventando uno dei simboli del modello vincente.