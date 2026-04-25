Creta, terremoto di magnitudo 4.6 a Sud dell'isola

Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato al largo del sud-est della isola greca di Creta alle 3.47, ora italiana. Lo riporta il sito dell'Ingv, l'Istiuto nazionale di geologia e vulcanologia. Dal 24 aprile, nella zona si registrano diverse scosse, come riporta anche l'Usgs (United States geological survey) dopo che ieri mattina, sempre al largo della costa meridionale di Creta, si era verificato un sisma di magnitudo 5.7. Questa scossa, secondo l'Istituto di geodinamica dell'osservatorio nazionale di Atene, aveva colpito alle 6.18, a circa 23 chilometri a sud-sud-ovest di Lasithi, a una profondità di 9,7 km. Non si sono registrate vittime né danni immediati.