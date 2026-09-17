L'Eu Kids Act impone una serie di obblighi a tutti i servizi online che offrono social media, condivisione di video, videogiochi online, compagni basati sull'IA e chatbot a utenti di età inferiore ai 18 anni. Tra questi figurano il divieto di funzionalità che creano dipendenza e di feed di raccomandazione basati sulla profilazione che trascinano i minori in "spirali" di contenuti dannosi. È inoltre vietato lo scorrimento infinito privo di punti di interruzione, il ricorso a meccanismi di ricompensa ingannevoli, l'invio di notifiche push durante le ore notturne e i contatti non richiesti da parte di estranei. I profili dei minori devono essere privati per impostazione predefinita, con la geolocalizzazione e l'accesso a fotocamera e microfono disattivati. I servizi online devono inoltre offrire ai minori strumenti semplici per bloccare e silenziare altri utenti.