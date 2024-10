Istat, in Italia e in Europa continua il trend negativo delle nascite

Continua il calo delle nascite in Italia. Secondo i dati Istat, infatti, si registra una diminuzione del 3,4% tra il 2022 e il 2023. Anche l'anno corrente non è da meno perché in base ai dati provvisori che calcolano il periodo da gennaio a luglio, le nascite sono state 4.600 in meno rispetto all'anno scorso, ovvero del 2,1%. Ma non è tutto perché diminuisce anche il numero medio di figli: nei primi sette mesi del 2024 si attesta una fecondità delle donne pari a 1,21. Dall'altra parte, guardando i dati dell'Eurostat si deduce che anche in Europa si riscontrano certe percentuali di denatalità. Dieci anni fa il tasso grezzo di natalità degli allora 28 Paesi dell'Unione Europea era di 10,1 nascite per 1.000 abitanti.