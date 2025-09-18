Che cosa sono e come funzionano i "robot bomba" che Israele usa a Gaza

Si parte da un veicolo con telaio e protezione (spesso i blindati M113, cingolati da 11 tonnellate progettati negli anni Cinquanta del secolo scorso e prodotti a livello globale in oltre 80mila esemplari) in grado di trasportare carichi pesanti e muoversi su terreni urbani o accidentati. Il veicolo viene quindi dotato di moduli di telecomando (link radio, comandi a distanza, spesso con feed video) che permettono agli operatori di guidarlo e verificare la rotta fino al punto di impatto. L’interno viene quindi allestito per ospitare cariche esplosive di notevole entità (in casi documentati le fonti parlano di “alcune tonnellate”) e dotato di sistemi di innesco remoto o programmato. Quando il mezzo è pronto, l’operatore lo guida fino a ridosso dell’obiettivo (che può essere un edificio, un bunker, un tunnel) e innesca la detonazione. In contesti urbani l’accuratezza del posizionamento è cruciale ma, per la natura delle cariche, il danno collaterale tende ad essere ampio.