Sderot (Israele), installato un binocolo per assistere a pagamento ai raid su Gaza

Lo scenario che si presenta all’inviato di "Realpolitik" è singolare e inquietante: gruppi di giovani studenti delle scuole della zona si avvicendano davanti allo strumento ottico, quasi come se fosse un’attrazione, per seguire ciò che accade al di là del confine. Con sguardo attento, attendono che un missile israeliano raggiunga un edificio, trasformando la guerra in uno spettacolo osservabile a distanza.