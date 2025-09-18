Logo Tgcom24
Sderot (Israele), installato un binocolo per assistere a pagamento ai raid su Gaza

L’inviato di "Realpolitik" racconta il punto di vista degli abitanti sulla guerra in corso

18 Set 2025 - 10:00
© Da video

© Da video

Sulla collina di Sderot, nel sud di Israele, è stato recentemente collocato un binocolo che consente di osservare, dietro pagamento, i bombardamenti in corso sulla Striscia di Gaza.

Lo scenario che si presenta all’inviato di "Realpolitik" è singolare e inquietante: gruppi di giovani studenti delle scuole della zona si avvicendano davanti allo strumento ottico, quasi come se fosse un’attrazione, per seguire ciò che accade al di là del confine. Con sguardo attento, attendono che un missile israeliano raggiunga un edificio, trasformando la guerra in uno spettacolo osservabile a distanza.

"Provo soddisfazione quando succede, vorrei vedere più cosa come queste. Loro vogliono ucciderci tutti", racconta uno dei ragazzi, le cui parole restituiscono con forza lo stato d’animo diffuso in una parte della popolazione.

Eppure, il quadro non è univoco. Non tutti gli abitanti di Sderot, e più in generale della società israeliana, condividono la linea dura del governo guidato da Netanyahu.

Al contrario, accanto a posizioni radicali emergono movimenti e associazioni che si oppongono apertamente all’escalation militare. Tra questi spicca "Standing Together", un movimento che lavora per costruire un terreno comune tra cittadini arabi ed ebrei israeliani, convinta che la via della pace e della coesistenza sia l’unica alternativa possibile alla spirale di violenza.

