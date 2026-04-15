Iran, Xi propone un piano in quattro punti mentre pesa il blocco dello Stretto di Hormuz

Causato dalla guerra in Iran, il blocco dei traffici nello stretto di Hormuz, uno snodo chiave per il commercio globale di energia, sta avendo effetti pesanti soprattutto in Asia. La Cina è tra i Paesi più esposti: nel 2024 ha fatto transitare dal Golfo Persico acquisti di gas e petrolio per circa 110 miliardi di dollari. Subiscono contraccolpi anche India, Giappone e Corea del Sud. Per questo motivo la stabilità del Medio Oriente diventa per Pechino una priorità strategica.