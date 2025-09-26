Elezioni regionali nelle Marche, chi è il candidato del Centrodestra Francesco Acquaroli

Francesco Acquaroli è nato a Macerata il 25 settembre 1974. Laureato in Economia e amministrazione dell'impresa all'Università Politecnica delle Marche, è un consulente finanziario. Inizia sin da giovanissimo il suo impegno politico, prima nel Movimento Sociale Italiano e poi in Alleanza Nazionale. Nel 1999 si candida al Consiglio comunale di Potenza Picena, paese in provincia di Macerata, venendo eletto. Stessa cosa nel 2004, quando viene rieletto consigliere comunale. Nel 2009 si candida a sindaco, sostenuto dalla lista civica di Centrodestra, ma viene sconfitto da Sergio Paolocci, primo cittadino uscente e candidato del Centrosinistra. Nello stesso anno aderisce al Popolo della Libertà e si candida tra le sue liste alle elezioni regionali, venendo eletto in Consiglio. Nel 2012 aderisce a Fratelli d'Italia, partito nel quale tuttora milita. Nel 2014, alle Comunali, ci riprova nella sua Potenza Picena: stavolta viene eletto sindaco contro il candidato di Centrosinistra Fausto Cavalieri. Per via dell'incompatibilità tra cariche, si dimette da consigliere regionale.