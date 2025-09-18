Logo Tgcom24
LE DATE

Regionali, Zaia fissa le elezioni in Veneto: saranno il 23 e 24 novembre

18 Set 2025 - 10:38
© Ansa

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato il decreto per l'indizione delle elezioni regionali per il rinnovo del consiglio e del presidente della Giunta. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15.

