Cittadinanza, come si ottiene dall'Europa agli Usa

Nessun test linguistico o esami di cultura nazionale, in uno dei sistemi più accessibili d'Europa bastano 5 anni di permanenza regolare. Chi ha precedenti penali non è escluso, ma deve attendere più a lungo. Percorsi agevolati sono previsti per chi arriva da altri Paesi nordici - Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia - in virtù della vicinanza culturale.