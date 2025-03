Secondo Nuvola Zero, azienda del panorama agroalimentare italiano specializzata in prodotti con zero carboidrati e zero zuccheri, una dieta a basso contenuto di zuccheri e carboidrati è una delle strategie più efficaci per migliorare il metabolismo e prevenire patologie croniche. Ciò comporta non solo eliminare gli zuccheri aggiunti, ma anche ridurre il consumo di pane bianco, pasta raffinata, dolci e prodotti da forno industriali, per aiutare l'organismo a stabilizzare i livelli di glicemia e insulina con benefici evidenti sul peso corporeo, sulla salute intestinale e sull'energia quotidiana.