Vita sedentaria per venti milioni di italiani, obesità sale al 11%

Obesità in aumento.

Secondo i dati presentati al quinto Italian Obesity Barometer Summit, la malattia ha raggiunto l'11,4% degli italiani nel 2022. Centrali sono gli stili di vita. Solo il 5% consuma le cinque porzioni al giorno di frutta e verdura raccomandate dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ed è stato stimato che circa una persona adulta su due consuma dolci almeno qualche volta a settimana e l'11,3% tutti i giorni. Inoltre, in venti anni il consumo degli snack salati tra gli adulti è aumentato del 50%; in particolare è più che raddoppiato tra i 45-64enni. In totale sono circa venti i milioni di italiani che conducono una vita sedentaria.