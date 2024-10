Vivere oltre i cento anni? Un sogno che si spegne

"Il nostro studio ribalta l'idea che l'orizzonte della longevità naturale della nostra specie sia da qualche parte davanti a noi: si trova, invece, alle nostre spalle", commenta Olshansky. Secondo gli autori dell'analisi, estendere ulteriormente l'aspettativa di vita riducendo l'impatto delle malattie potrebbe essere dannoso, se quegli anni in più non fossero anni in salute: "Ora dovremmo spostare la nostra attenzione sul rallentare l'invecchiamento e prolungare la durata non della vita in generale, ma di quella in buona salute", aggiunge il ricercatore.