Variante Omicron, svelata la struttura della sua proteina Spike

Afp

Uno studio pubblicato su Science dai ricercatori dell'Università della British Columbia in Canada ha svelato la struttura molecolare della proteina Spike propria della variante Omicron. I ricercatori, attraverso un'analisi condotta a risoluzione quasi atomica, hanno visto come la struttura molecolare della proteina aumenti la trasmissibilità e l'elusività della nuova variante, fornendo indicazioni per l'eventuale sviluppo di nuove terapie più mirate.