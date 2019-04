Vaccini, il 46% degli italiani teme effetti collaterali gravi

Confermati i "falsi miti" sui vaccini - Il sondaggio conferma la diffusione di una serie di "falsi miti" sui vaccini. "Queste sono percezioni errate che bisogna affrontare, l'Europa è la regione nel mondo con il livello più basso di fiducia sulla sicurezza e efficacia dei vaccini e questo è un rischio per la salute pubblica", ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen.



Idee false diffuse in Europa - Un'ampia maggioranza di europei, quindi, ritiene efficaci i vaccini ma il sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea sottolinea, al tempo stesso, come le idee false e l'ignoranza sugli effetti dei vaccini stessi siano molto diffuse. L'esecutivo comunitario è preoccupato in particolare per il moltiplicarsi dei casi di morbillo (il cui numero è triplicato in Ue fra il 2016 e il 2017, salendo l'anno scorso a oltre 1.200 con una trentina di decessi).



"I vaccini sono anche una questione di solidarietà" - "Le decisioni individuali colpiscono la popolazione dell'Ue nell'insieme", ha sottolineato Jyrki Katainen, uno dei vice presidenti della Commissione che ha supervisionato il dossier. I vaccini sono "anche una questione di solidarietà" verso popolazioni troppo fragili per essere vaccinate e che vengono messe in pericolo dalle persone che decidono di non farsi vaccinare, ha aggiunto Katainen in un punto stampa con i giornalisti.