Usa, ricerca contro il cancro: primi test positivi sui topi di un vaccino a base di nanoparticelle

Dei topi vaccinati, l'80% è sopravvissuto ed è rimasto libero dal tumore per i 250 giorni di durata dello studio. Al contrario, tutti i topi che non sono stati vaccinati o che hanno ricevuto formulazioni diverse sono deceduti entro sette settimane. Nel secondo test, il team ha sostituito gli antigeni tumorali con un lisato composto da cellule tumorali frammentate. Anche in questo caso, il vaccino si è dimostrato efficace, fungendo da scudo nell'88% dei topi esposti a tumore del pancreas, nel 75% di quelli esposti al tumore della mammella triplo negativo e nel 69% di quelli esposti al melanoma. I risultati sono promettenti e i ricercatori intendono portare quanto prima il vaccino dal laboratorio alla pratica clinica.