Gli uomini sono in media più alti delle donne: la causa è in un gene

In qualsiasi parte del mondo gli uomini tendono sempre a essere più alti delle donne e a spiegare in parte il perché di questa differenza, insieme ad altri fattori come il testosterone, molto più abbondante nel sesso maschile, si aggiunge ora il gene Shox, presente sia sul cromosoma X che sull'Y ma con un'influenza diversa: questo gene contribuisce all'altezza con 3,1 centimetri in più in media.