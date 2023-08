Unicef-Oms: "In dieci anni il tasso di allattamento nel mondo ha raggiunto il 48%"

In occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento, le due organizzazioni sottolineano la necessità di supportare questa pratica nei luoghi di lavoro per arrivare all'obiettivo del 70% entro il 2030

La percentuale è salita al 48% a livello globale negli ultimi dieci anni. Lo rendono noto in una dichiarazione Catherine Russell, direttore generale dell' Unicef , e Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell' Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). Per la Settimana mondiale dell'allattamento 2023 , le due organizzazioni pongono attenzione sulla necessità di favorire questa pratica nei posti di lavoro in modo che ancora più donne allattino e si arrivi all'obiettivo del 70% entro il 2030.

Più allattamento è possibile "Paesi come la Costa d'Avorio, le Isole Marshall, le Filippine, Somalia e Vietnam hanno raggiunto un ampio aumento nei tassi di allattamento, mostrando che il progresso è possibile quando l'allattamento viene protetto, promosso e supportato. Tuttavia è necessario affrontare le barriere che le donne e le famiglie incontrano per fare in modo che non si rinunci ad allattare", evidenziano Russell e Ghebreyesus.

Ambiente lavorativo a supporto dell'allattamento Secondo Unicef e Oms, è importante che il luogo di lavoro supporti le madri che allattano, garantendo l'accesso a pause regolari per praticare l'allattamento. Sono importanti alcune politiche come il congedo di maternità retribuito, le pause per allattare e stanze dove le madri possono allattare o tirare il latte creano ambienti a beneficio non solo delle donne che lavorano e delle loro famiglie ma anche dei datori di lavoro. Queste politiche generano un ritorno economico che riduce le assenze dall'impiego legato alla maternità, consentono alle donne di non dover rinunciare a lavorare e riducono i costi di assunzione e formazione di nuovo personale", proseguono i direttori di Unicef e Oms.

