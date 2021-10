Un premio "mondiale" per la bolognese Loto Onlus: è l'unica associazione italiana premiata dalla World Ovarian Cancer Coalition

La World Ovarian Cancer Coalition - a cui aderiscono 145 associazioni di 37 Paesi - ha premiato la bolognese Loto Onlus con il World Ovarian Day Award. L'associazione unica italiana premiata - si è distinta per il fondamentale contributo alla campagna annuale in occasione della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico .

La campagna - Uno spot tv con Serena Autieri in onda su tre reti nazionali che invita le donne a prenotare una visita ginecologica, il coinvolgimento di volti noti sui social dove sono state raggiunte 25 milioni persone, un convegno scientifico per fare il punto sulle nuove terapie che si ripete da 8 anni. Per la Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico dello scorso 8 maggio, Loto Onlus - associazione nata a Bologna otto anni fa - ha messo in campo numerosi strumenti per raggiungere un obiettivo principale: sensibilizzare quante più donne possibili su una patologia ancora poco conosciuta, e per questo spesso letale.

La World Ovarian Cancer Coalition ha giudicato queste azioni particolarmente efficaci, per questo ha scelto di premiare Loto Onlus con il World Ovarian Day Award. Riconoscimento ufficializzato nel corso del Global Partner Meeting della Coalizione (la cerimonia di premiazione viene trasmessa in streaming il 1° ottobre a questo link https://worldovariancancercoalition.org/partner-meeting/).

"Loto Onlus è onorata e orgogliosa di ricevere questo riconoscimento che premia la nostra attività di sensibilizzazione collegata alla Giornata Mondiale. E' un premio che attesta ufficialmente il valore del nostro lavoro e che conferma che stiamo percorrendo la strada giusta - sottolinea Sandra Balboni, presidente di Loto Onlus -. Da sempre il pilastro di Loto è l'informazione, che per noi è sinonimo di prevenzione: più donne sanno che esiste il tumore ovarico, più ne riconoscono i primissimi segnali e li approfondiscono con i medici, meno severa sarà la prognosi. Conoscenza è sopravvivenza, che passa attraverso la diagnosi precoce. Continueremo dunque a camminare lungo questo percorso tracciato in anni di lavoro, prendendo le donne per mano, accompagnandole e sostenendole nel percorso di cura".

La motivazione - Nella motivazione ufficiale del premio si legge: "Loto Onlus viene premiata nella categoria World Ovarian Cancer Day per la creazione di una campagna nazionale multilivello che ha

raggiunto oltre 25 milioni di persone in Italia. L’associazione ha realizzato un annuncio di servizio pubblico televisivo di alta qualità con una popolare attrice nazionale. Loto Onlus ha lavorato con le farmacie di una regione del paese per distribuire materiale di sensibilizzazione alle donne. Oltre la campagna Day, questa organizzazione ha lavorato per riutilizzare il loro PSA, tra cui la messa in onda sulla rete televisiva interna di un importante ospedale e alcune volte durante l'anno sulla televisione nazionale. Sul fronte clinico, l'organizzazione ha portato avanti la tradizione di realizzare la loro conferenza scientifica annuale con le principali parti interessate del paese, dove sono state discusse le ultime novità in PARPS, chemioterapia, mutazioni genetiche e altro ancora".

La World Ovarian Cancer Coalition - Fondata nel 2016, la World Ovarian Cancer Coalition è un'organizzazione senza scopo di lucro con 145 membri di associazioni di difesa dei pazienti in 37 Paesi che lavorano per ridurre l'impatto che il cancro ovarico ha sulla vita delle donne e dei loro cari. Dodici premi suddivisi in cinque categorie saranno consegnati al Global Partner Meeting della Coalizione, che si è tenuta virtualmente il 30 settembre e l'1 ottobre.