Dall'Ue 1,3 milioni di euro contro la fuga degli infermieri: oltre 15.000 dimissioni in due anni

A questi dati, si aggiungono quelli per l'anno 2022. "Siamo partiti dai numeri della Ragioneria dello Stato che, per il 2022 indicano in 283.939 il numero totale di infermieri (+ 4078 rispetto al 2021, grazie a un esiguo numero di assunzioni)- prosegue-. Abbiamo poi analizzato i dati degli Ordini Professionali e delle Regioni, che indicano, per l'anno in questione, una percentuale di circa il 3% di dimissioni volontarie sul totale degli infermieri. Da questi dati emerge che nel 2022 abbiamo perso, per dimissioni volontarie, non meno di 8500 professionisti dell'assistenza, per un totale, nel biennio in questione, di 15450 infermieri".