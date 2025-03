Udito, dalla frutta alla caffeina: ecco gli ingredienti per difenderlo dall'acufene

Nella ricerca sono stati analizzati dati relativi a 301.533 persone e valutati quindici fattori dietetici utilizzando questionari ad hoc, tra cui carboidrati, caffeina, uova, frutta, fibre, grassi, carne, proteine, zucchero, pesce, verdure e latticini. Gli esperti hanno rivelato che un maggiore consumo di frutta, fibre alimentari, latticini e caffeina si associa a una riduzione dell'insorgenza di acufene. Le riduzioni sono state del 35% per l'assunzione di frutta, del 9% per le fibre alimentari, del 17% per i latticini e del 10% per l'assunzione di caffeina. Non è stata trovata alcuna associazione tra altri fattori dietetici e acufene e i risultati sono stati confermati da ulteriori analisi. Sono comunque necessari ulteriori studi su larga scala "per completare e verificare la relazione tra l'assunzione di alimenti e l'acufene", concludono i ricercatori.