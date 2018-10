Tumori, trovato il codice di autodistruzione delle cellule: potrebbe essere la chiave per le nuove cure

Trovato il codice di autodistruzione delle cellule: in futuro potrebbe diventare la chiave per cure anticancro , mirate al punto da "spingere al suicidio" soltanto le cellule tumorali. La scoperta arriva dall'americana Northwestern University. Proprio come la stringa di informazione di un software, il codice è racchiuso nelle istruzioni di ogni cellula dell'organismo e diventa attivo quando le cellule si trasformano a causa di un tumore.

Il codice di autodistruzione delle cellule è incorporato in una proteina antica più di 800mila anni, la cui funzione è proteggere l'organismo dal cancro. Per farlo controlla la produzione della molecola di Rna, il braccio destro del Dna, e dei micro Rna, le piccole sequenze di geni che come registi regolano l'espressione di altri geni.



"Adesso che conosciamo il codice, possiamo far scattare il meccanismo senza dovere più ricorrere alla chemioterapia e senza interferire con il genoma", osserva il coordinatore della ricerca, Tomas Spies. Conoscere il codice significa infatti poter controllare le armi anticancro, ossia i micro Rna che l'organismo utilizza normalmente per difendersi e attivarle per aggredire le cellule malate.



"Possiamo utilizzare i micro Rna direttamente e schiacciare l'interruttore che innesca l'autodistruzione", aggiunge Peter. La nuova strategia offre anche il vantaggio di non avere i numerosi effetti collaterali della chemioterapia, che alterando il genoma delle cellule rischia di provocare tumori secondari. L'obiettivo adesso, spiega Peter, "non è trovare una nuova sostanza artificiale tossica per il tumore", ma "seguire il corso della natura, utilizzando un meccanismo che ha natura ha sviluppato".