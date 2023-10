Tumore al seno, l'inquinamento dell'aria aumenta il rischio del 28%

L'inquinamento dell'aria può favorire il tumore al seno.

Le donne che vivono e lavorano in luoghi con livelli più elevati di particelle sottili nell'aria hanno infatti quasi il 30% di probabilità in più di contrarre questo tipo di cancro rispetto a coloro che vivono e lavorano in aree meno inquinate. La conferma arriva dal primo studio che tiene conto degli effetti dell'esposizione alle polveri sottili sia in casa che a lavoro sul rischio di cancro al seno presentato al congresso della European Society for Medical Oncology (Esmo) a Madrid.