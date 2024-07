Troppi antibiotici, in Gb si propone una tassa contro l'emergenza batteri

Le incontrollate vendite di antibiotici non toccano solo il Regno Unito, è una realtà che interessa anche l'Italia. Un report dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), nel 2023, ha evidenziato che nonostante il calo nelle vendite degli antibiotici rispetto al 2020 la media italiana rimane comunque ampiamente sopra ad altri paesi europei. La motivazione va ricercata nelle frequenti ricette ordinate dai medici di base. Per far fronte a questa problematica e per sensibilizzare l'opinione pubblica, alla fine del 2023 Aifa e il Ministero della Salute hanno lanciato una campagna per consapevolizzare i cittadini sull'utilizzo degli antibiotici. La diminuzione della vendita di antibiotici ad ampio spettro, rispetto agli anni passati, è data anche dal periodo dopo la pandemia. Infatti, la minore apprensione nei confronti del Covid ha frenato generalmente l'acquisto di farmaci. La speranza è quella di avere un impatto positivo anche sulle generazioni future.